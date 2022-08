Europeus2022. Fernando Pimenta conquista final direta no olímpico K1 1.000

Entornointeligente.com /

O canoísta Fernando Pimenta apurou-se esta quinta-feira para a final dos olímpicos K1 1.000 metros dos Europeus de Munique, vencendo a sua eliminatória e garantindo a única vaga direta para a regata das medalhas.

Relacionados desporto. Pedro Pichardo é campeão europeu do triplo salto

natação. Gabriel Lopes conquista medalha de bronze nos Europeus de natação

patrícia mamona. Patrícia Mamona na final do triplo salto com melhor marca do ano

Numa série na qual era claramente favorito, o vice-campeão do mundo geriu a prova, que concluiu em 3.39,131 minutos, batendo o sérvio Bojan Zdelar, campeão da Europa sub-23 em 2019, por 1,733 segundos e o israelita Ilya Podpolnny, por 3,039.

Pimenta, que em Munique participa em quatro eventos, disputa a final no sábado, às 12:00, horas de Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Ainda hoje, o medalha de bronze em Tóquio2020 vai competir em mais duas provas não olímpicas, o K1 500, distância na qual foi bronze mundial há uma semana e meia, no Canadá, e o K2 1.000, com João Duarte, com quem ganhou um ouro na Taça do Mundo.

Portugal compete nestes Europeus com 22 canoístas, quatro deles da paracanoagem.

O jovem canoísta Hugo Costa falhou esta quinta-feira o acesso direto à final da classe adaptada de KL2 200 metros ao classificar-se em quarto lugar na sua série.

Hugo Costa, de 22 anos, cumpriu a prova em 50,056 segundos, a 4,928 segundos do vencedor, o italiano Christian Volpi, que se impôs em 45,128: o português ficou a 733 milésimos de segundo do terceiro posto, que valeria uma presença imediata na regata das medalhas.

O gaiense tem uma nova oportunidade no sábado, quando disputar a semifinal, que vale mais três lugares na regata decisiva, às 09:30, horas de Lisboa.

A paracanoagem portuguesa está representada nestes Europeus da Alemanha ainda por Norberto Mourão, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 em VL2, por Alex Santos, quinto no Japão, e Floriano Jesus, em KL1.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com