Europeus: Liliana Cá fora do pódio no lançamento do disco

Entornointeligente.com /

Tivesse Liliana Cá repetido nesta terça-feira, em Munique, a marca que obtivera nas meias-finais e teria fechado a prova do lançamento do disco com a medalha de bronze. A atleta portuguesa, porém, teve uma segunda metade do concurso desinspirada, com três ensaios nulos, e acabou por ter de contentar-se com a quinta posição nos Europeus de atletismo.

Foi logo à primeira tentativa que Liliana obteve o melhor ensaio da noite, com um arremesso a 63,67m. Poderia ter sido um prenúncio de uma prova na linha do que tem feito, sabendo-se de antemão que se exigiria sempre a sua melhor versão para discutir as medalhas. Algo que tinha sido visto na véspera, com um lançamento de 65,21m, a melhor marca do ano para a portuguesa. Mas não foi isso que aconteceu.

A partir desse momento, não mais conseguiu subir de nível. Fez 61,70m ao segundo ensaio e 63,38m ao terceiro. Garantira o acesso à segunda fase de lançamentos, a da luta pelas medalhas, mas, ainda sem o saber, fechara já a prestação. Com três ensaios nulos, não chegou a conseguir reentrar nas contas do pódio, depois de já ter sido ultrapassada por duas das representantes do trio alemão e pela favorita ao título, a croata Sandra Perkovic.

Perkovic confirmaria o estatuto, arrebatando o ouro, com 67,95m, e deixando as germânicas Kristin Pudenz (67,87m) e Claudine Vita (65,20m) para trás.

«Estava à espera de fazer mais e melhor, só que nem todos os dias são dias, e hoje foi se calhar um desses dias. Tentei fazer o meu melhor e não deu. Às vezes queremos tanto, que acabamos por não pensar e não querer passar pelos pontos que devemos passar, mas é trabalhar para o próximo ano. Saio satisfeita», finalizou Liliana Cá.

Bem mais para trás na classificação ficou a outra representante portuguesa em prova, Irina Rodrigues, que não conseguiu a passagem à derradeira fase de lançamento. Terminou a final na 11.ª posição, com 56,23m, bem distante dos 62,08m que alcançou em Vagos, em Fevereiro, e que correspondem à sua melhor marca em 2022.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com