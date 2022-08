Europeus: Gabriel Lopes vence série das meias-finais nos 200m estilos

Entornointeligente.com /

Portugal juntou nesta terça-feira mais duas presenças em finais às seis que já tinha nos Campeonatos da Europa de natação, que decorrem em Roma, Itália. Gabriel Lopes, de resto, ganhou mesmo a série das meias-finais em que competiu, melhorando o tempo que registara de manhã.

Nos 200m estilos, Gabriel Lopes comprovou o excelente momento de forma que atravessa. Muito forte na especialidade de costas e bruços, ganhou na segunda e terceira piscinas um ascendente sobre a concorrência que lhe permitiu segurar a primeira posição, com 1m58,77s.

O nadador do Louzan ficou, de resto, muito perto do recorde nacional (pertence a Alexis Santos, com 1m58,19s) e melhorou a prestação que registara nas eliminatórias, quando nadou a distância em 1m58,94s.

Quem também conseguiu um lugar na final, mas dos 200m mariposa, foi Ana Catarina Monteiro. Depois da excelente prestação nos Jogos Olímpicos, a nadadora vila-condense conseguiu o quarto lugar na série, com 2m10,85s, e teve de esperar pelo fim da outra prova para se certificar de que conseguira o apuramento.

A final dos 200m mariposa femininos está agendada para as 17h16 de quarta-feira, enquanto a dos 200m estilos masculinos decorrerá às 17h37.

