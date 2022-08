Europei ginnastica artistica: Italia, storico argento a squadre

Entornointeligente.com /

ROMA. – Impresa Italia ai Campionati Europei di ginnastica artistica di Monaco di Baviera. La nazionale italiana maschile di ginnastica artistica conquista una storica medaglia d’argento nella gara a squadre. Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani e Matteo Levantesi firmano un’impresa che alla vigilia sembrava impossibile: 247.494 il punteggio dell’Italia, che si piazza alle spalle della Gran Bretagna (oro, 254.295) e davanti la Turchia (bronzo, 246.162).

Si tratta della prima medaglia della storia della nostra nazionale in un Europeo maschile di ginnastica artistica. Dopo i risultati delle ‘Fate’, anche i ragazzi possono alzare le braccia al cielo. E’ la prima medaglia assoluta del palmares europeo federale: la delegazione italiana aggiunge la 16/a medaglia alla sua incredibile spedizione tedesca, dopo le 14 della femminile, la scorsa settimana, e l’oro a squadre juniores di ieri. Salgono a 11 gli argenti nell’albo d’oro di tutti i tempi dei ginnasti azzurri in Europa e a 45 i piazzamenti complessivi.

«Una medaglia storica e quasi surreale», ha commentato a Rai Sport Nicola Bartolini. «Ci abbiamo creduto sin da prima della partenza – ha aggiunto – Tutti abbiamo dato il massimo e come si è visto dall’esultanza, c’era tanta tensione mista ad adrenalina. Domani io ho ancora il corpo libero».

«Questo argento ce lo siamo meritato», è il commento di Marco Levantesi, concetto condiviso anche da Andrea Cingolani che pone l’accento sulla forza della squadra: «La squadra è sempre stata unita e tutti abbiamo dato il nostro massimo. La nostra forza è stata quella, per vincere questa medaglia».

«Non è stato facile – le parole di Lorenzo Minh Casali – abbiamo avuto il sangue freddo giusto anche nell’ultimo attrezzo, per una medaglia inaspettata ma bellissima». Infine Yumin Abbadini: «Siamo una squadra giovane, ma tutti molto uniti tra di loro. Il lavoro di squadra paga sempre, come si è visto». Domani sono in programma le finali di specialità, con Nicola Bartolini e Matteo Levantesi a caccia di altre medaglie.

