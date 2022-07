Europarlamentarios solicitan dar más tiempo a Chile para revisar Acuerdo de Asociación con la UE negociado «antes de la nueva Constitución y por un gobierno muy impopular»

Entornointeligente.com /

Mediante una carta enviada al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis y al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión, Josep Borell, con motivo de la modernización del Acuerdo de Asociación entre los países, un grupo de 30 europarlamentarios solicitó -entre otras cosas- otorgar todo el tiempo que sea necesario al Ejecutivo para que evalúe la relación del acuerdo con el programa de Gobierno del Presidente Boric, por lo que instaron a la Comisión a estar abierta a renegociar los elementos del proyecto. Además, pidieron que no aceleren la firma del acuerdo «que se negoció antes de la nueva Constitución y por un gobierno muy impopular». Cabe destacar que en diciembre de 2021, Dombrovskis y Borell respondieron la primera carta, y coincidieron en que el entonces próximo gobierno tendría «la oportunidad de revisar el texto antes de decidir sobre su ratificación», lo que permitirá «el escrutinio a la luz de los resultados del proceso constitucional». Ante esto, el grupo de legisladores valoró que en su respuesta la Comisión reconociera que «hay margen para revisar ciertos aspectos del acuerdo antes de la firma». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

En medio del debate por la modernización del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile, un grupo de 30 eurodiputados hizo un llamado a reconocer los «cambios profundos» que se están produciendo en el país tras el proceso constituyente y la nueva Constitución.

Según informa Diario Financiero , los 30 miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis y al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión, Josep Borell, con motivo de la modernización del Acuerdo de Asociación.

En el escrito, las autoridades plantean cinco demandas al ejecutivo del bloque.

In fall, Chile will vote on a new constitution that will positively change society & economy. The @EU_Commission wants to push through the EU-Chile free trade agreement before. 😡

Together with other MEPs I demand more time for bringing FTA in line with new constitution! pic.twitter.com/66ZDbqhcTz

— Anna Cavazzini (@anna_cavazzini) July 20, 2022

Además, solicita que se reconozcan los «profundos cambios que se están produciendo en Chile», por lo que piden que «se respete plenamente el proceso democrático chileno y la necesidad del nuevo Gobierno de hacer una evaluación exhaustiva de los textos negociados por el gobierno anterior».

Por otro lado, los parlamentarios plantean la necesidad de otorgar el tiempo que sea necesario al Ejecutivo para que evalúe la relación del acuerdo con el programa de Gobierno, e instan a la Comisión a que esté abierta a renegociar los elementos del proyecto.

La quinta demanda apunta a que se abstengan de acelerar la firma de un acuerdo «que se negoció antes de la nueva Constitución y por un gobierno muy impopular».

Quienes suscribieron la misiva recordaron que el año pasado, en una carta enviada el 12 de octubre, ya habían manifestado su preocupación por la «rapidez» de las negociaciones, y «la consiguiente posibilidad de socavar el proceso constitucional en Chile».

En ese sentido, señalaron que «en nuestra carta pedíamos la ampliación del proceso de negociación», planteando que «las negociaciones se anunciaron como cerradas a nivel técnico en otoño del año pasado, aunque algunos elementos seguían abiertos».

Una semana después del cierre mencionado, el texto puntualiza que «el pueblo chileno eligió un nuevo Gobierno mientras una asamblea constituyente se encontraba en pleno mandato de redacción de una nueva Constitución».

Aparte, acusan que «el gobierno de Sebastián Piñera fue superado en las urnas tras enormes movilizaciones impopulares sin precedentes que fueron respondidas con dura represión».

El pasado 22 de diciembre, tanto Dombrovskis como Borrell respondieron a la primera carta de los eurodiputados, coincidiendo en que el en ese entonces próximo Gobierno, tendría «la oportunidad de revisar el texto antes de decidir sobre su ratificación», lo que permitiría «el escrutinio a la luz de los resultados del proceso constitucional».

El grupo de europarlamentarios destacó que en su respuesta, la Comisión reconoció que «hay margen para revisar ciertos aspectos del acuerdo antes de la firma», por lo que destacan «la importancia de dar esa oportunidad al nuevo Gobierno chileno elegido».

Teniendo en cuenta que el Presidente Gabriel Boric asumió el 11 de marzo, la Convención Constitucional finalizó su trabajo el 04 de julio y el plebiscito de salida será el 04 de septiembre, los parlamentarios afirman que «compartimos su opinión de que se debe dar más tiempo a la seguridad a la luz del resultado del proceso constitucional en Chile».

En ese escenario, los legisladores reiteraron su apoyo «a la continuación de las negociaciones con nuestros homólogos chilenos, con el fin de alcanzar un entendimiento mutuo sobre las cuestiones pendientes».

Además, sostienen que las relaciones económicas y políticas «son y siguen siendo excelentes entre la UE y Chile».

Sobre el proceso de consulta a la sociedad civil anunciado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) hace algunos meses, destacaron que éste será «similar al que está llevando a cabo la propia UE».

«Confiamos en que la Comisión Europea tenga en cuenta la situación actual y demuestre la capacidad política de diálogo necesaria para crear un clima de confianza entre las partes, basándose en los elementos mencionados anteriormente», concluyó la carta.

Lea la respuesta a la primera carta de los europarlamentarios aquí

