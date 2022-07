Europa voltea a ver la Liga MX tras el fichaje de Dani Alves con Pumas

Entornointeligente.com /

La llegada de Dani Alves a Pumas , han puesto a la Liga MX y al conjunto de la UNAM bajo la mirada de Europa . La Champions League, LaLiga, además de medios internacionales han publicado contenido referente, en sus sitios o redes sociales, sobre el arribo del futbolista brasileño al equipo que actualmente dirige Andrés Lillini.

La Champions League, título que Dani Alves ha ganado en tres ocasiones, publicó en sus redes sociales una foto del brasileño con la playera de Pumas con la noticia de que ya estaba en la Ciudad de México.

«El nuevo fichaje de Pumas Dani Alves en Ciudad de México», escribió el torneo de la UEFA en su perfil de Twitter .

LaLiga diseñó una imagen en la que aparece Hugo Sánchez, quien triunfó en España con el Real Madrid y Atlético de Madrid, con la playera de Pumas y a su lado está Dani Alves con el uniforme del Barcelona, equipo en el que ganó 22 títulos.

«Dos jugadores históricos, dos clubes históricos», fue el texto que acompañó la imagen que subió la liga de España a su cuenta de Instagram .

— MARCA (@marca) July 23, 2022 Los medios españoles también publicaron la noticia de la llegada de Dani Alves a los Pumas de la Liga MX . El Chiringuito, uno de los programas de televisión más seguidos, subió la información a sus redes sociales.

«UNA NUEVA AVENTURA para ALVES . El veterano lateral brasileño quiere DEJAR HUELLA en PUMAS a sus 39 años».

Marca destacó, además de la llegada de Dani Alves a Pumas , el arribo de Jennifer Hermoso al Pachuca, futbolistas «históricos» del Barcelona, fichajes que hacen que la atención esté centrada en el futbol mexicano.

«La Liga MX , en estos momentos se encuentra en el ojo del gremio futbolístico a nivel mundial. El crecimiento del fútbol mexicano se está dando a pasos agigantados; y para muestra, la calidad de jugadores que han arribado en últimos días».

O Jogo , rotativo de Portugal, resalta que Dani Alves será compañero de Eduardo Salvio, quien jugó para Benfica entre 2010 y 2019, tiempo en el que el argentino ganó 14 campeonatos.

«El lateral brasileño ya había abierto el partido en las redes sociales y, ahora, está realmente garantizado. Dani Alves formará equipo con el ex jugador del Benfica Toto Salvio en Pumas , México».

Consulta aquí todas las noticias y resultados de la Liga MX.

En Inglaterra, The Sun , fue uno de los medios que retomó la información de Dani Alves y Pumas . La nota hace referencia de la última apuesta del brasileño para subirse a la lista definitiva de Tite para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

«La leyenda del Barcelona Dani Alves firma con el club mexicano UNAM Pumas para mantener el sueño de la Copa del Mundo a la edad de 39 años».

