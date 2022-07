Europa vai exigir mais energia de fontes renováveis

Entornointeligente.com /

A meta já era ambiciosa – uma Europa neutra em carbono até 2050 -, mas a guerra mudou tudo. E agora há que «aumentar e ser mais ambicioso com as renováveis e a eficiência energética e depois diversificar a entrada de gás vindo de outros sítios. Tornar a Europa independente do gás que importa da Rússia e com várias estratégias».

Maria da Graça Carvalho, atual eurodeputada, que foi conselheira do ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso e do antigo comissário Carlos Moedas e ministra, por duas vezes, da Ciência e do Ensino Superior, diz que é necessário «aumentar a percentagem do que estamos a fazer agora. Estamos a discutir um pacote que vai dar corpo ao Green Deal [o pacto ecológico europeu], que tem 17 dossiês para cada uma das áreas. Estamos ainda a negociar a diretiva das renováveis, mas vai aumentar em relação a uma meta que já era ambiciosa».

A urgência passa por ter, nomeadamente na eficiência energética, » targets obrigatórios que não existiam, mas que agora vão passar a ser vinculativos, e por país».

Subscrever As metas, assegura, são «ambições exequíveis», não se vão repetir os erros de «termos metas muito ambiciosas que depois não conseguimos cumprir», porque existe a «preocupação na Comissão de Investigação Científica da Indústria e da Energia de ver quais são as tecnologias existentes e em desenvolvimento que permitem chegar àquelas ambições».

No caso português, «as metas de 20-30 estão já aí e têm de ser atingidas com as tecnologias que já temos agora, não há tempo para desenvolver tecnologias completamente novas. Para 20-30 o que está em cima da mesa é uma meta de 45% de renováveis, e isso para Portugal é perfeitamente exequível. Há outros países que têm muito mais dificuldade nesse aspeto, nomeadamente os que ainda têm carvão e muito gás».

Os problemas «provavelmente» – um provavelmente que é praticamente uma certeza – vão «estar na eficiência energética dos edifícios. É um problema que temos de resolver, mas será preciso muito investimento de norte a sul para garantir a eficiência energética».

Dinheiro parece haver, «o Plano de Recuperação e Resiliência tem isso como prioridade, não tem um valor concreto previsto, mas espero que seja aproveitado num valor substancial de recuperação».

As vantagens, defende a eurodeputada, são muitas, a começar pelo que vai criar de imediato na economia: «É mão de obra intensiva é mão de obra local, usa produtos locais e o setor da construção é muito competitivo e tem muitas valências em Portugal.» E depois são «as vantagens para as famílias, especialmente para os bairros e cidades. Porque um bairro que está bonito tem muito menos criminalidade, muito menos violência e as pessoas sentem-se muito melhor».

«Porque recuperar a eficiência energética, ao mesmo tempo, recupera o edifício. Os bairros ficam mais bonitos, as pessoas têm vidas mais confortáveis e mais saudáveis. Há muitas doenças, tais como as reumáticas, que são devido às pessoas passarem muito frio em casa», sustenta.

A renovação das casas, que contará com mais de 72 mil milhões de euros, durante sete anos, do novo Fundo Social para a Ação Climática, prevê apoios para os cidadãos «mais afetados ou em risco de pobreza energética ou de mobilidade». Ou seja, «renovação de edifícios, o acesso a soluções de mobilidade com emissões nulas ou baixas, ou mesmo o apoio ao rendimento».

No gás, a solução é «diversificar e considerar o gás uma energia de transição, diversificar a vinda de outros países, usar o gás natural liquefeito, e aí é que a Península Ibérica tem um papel muito importante, porque tem vários portos de gás natural liquefeito, nomeadamente em Portugal».

Maria da Graça Carvalho elogia a solução do governo «que é o gás chegar em grandes navios e depois transformarem-nos em pequenos navios, porque os portos do Norte da Europa estão muito saturados em capacidade», mas a «estratégia boa tem limitações».

A melhor solução é, defende, «reforçar as ligações por gasoduto com França» e aproveitar «agora que os franceses já parecem estar de acordo». Há, no entanto, uma imprevisibilidade: «Já várias vezes estiveram de acordo e as interligações ainda não existem. Esperemos que agora, com esta situação de guerra, a França perceba que estas ligações são mesmo necessárias. Até porque a construção demora dois ou três anos, não é fácil de um momento para o outro ficarmos completamente independentes do gás da Rússia.»

«Temos metas para 20-30 e metas para 20-50, mas é preciso diminuir a burocracia, ser muito mais flexível. Estamos a pensar agora no que é preciso mudar no futuro da Europa e essa é definitivamente uma das primeiras coisas a mudar, a burocracia. É preciso uma maior abertura também, não podemos estar aqui enclausurados», avisa a eurodeputada.

