Europa registra la mayor sequía en 500 años, según estudio

Autoridades europeas anunciaron este martes que el continente registra la mayor sequía en 500 años, en un contexto donde casi dos tercios de su territorio están en estado de alerta o aviso debido a las prolongadas olas de calor.

La sequía actual parece ser la peor en al menos 500 años, dijo la Comisión Europea a través de un comunicado, teniendo en cuenta que los datos definitivos al final de la temporada confirmen dicha evaluación preliminar.

El Observatorio Europeo de la Sequía (EDO, por sus siglas en inglés) en el informe correspondiente al mes de agosto puntualizó que el 47 por ciento de la región se encuentra en situación de alerta, con un claro déficit de humedad en el suelo.

— European Commission ���� (@EU_Commission) August 23, 2022 «La grave sequía que afecta a muchas regiones de Europa desde principios de año se ha ido extendiendo y agravando desde principios de agosto», acotó el documento presentado por el ente.

La sequía ha incidido en la navegación fluvial, la producción de electricidad y ha afectado la producción de ciertos cultivos. Al mismo tiempo, esta situación ha exacerbado los incendios forestales causando la pérdida de grandes hectáreas de tierras.

Las cosechas de verano han disminuido, con datos que confirman que el maíz en grano en 2022 será un 16 por ciento inferior al promedio de los lustros anteriores, mientras que los de la soja caerán un 15 por ciento y el girasol en un 12 por ciento.

La reducción de la carga marítima se ha hecho evidente y ha afectado al transporte de carbón y petróleo. Además la generación de energía hidroeléctrica se ha visto afectada, con un mayor impacto en otros productores de energía por el descenso de agua para alimentar los sistemas de refrigeración.

