Europa precisa de novas infraestruturas de transportes

Os fenómenos extremos do clima e o próprio envelhecimento dos terminais rodoviários, aeroportuários e ferroviários na velho continente europeu são desafios à descarbonização e tornam premente uma sessão plenária da conferência europeia Transport Research Arena (TRA) alusiva ao tema «Infraestrutura Inovadora para a Europa 2030».

A TRA reune personalidades da indústria dos transportes, da ciência e da política dos 27 no setor da mobilidade e realiza-se pela primeira vez em Lisboa, no Centro de Congressos da capital portuguesa, de 14 a 17 de novembro.

A inovação nas infraestruturas físicas de transportes será fundamental para ser possível fazer a transição energética e conseguir a conetividade entre modos de mobilidade suave e tradicionais. No fundo, para se conseguir combater as metas de descarbonização até 2030, previstas no Acordo Verde ou «Green Deal» e na Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente, refere o site da conferência europeia.

Subscrever Os convidados para esta sessão na TRA terão também o foco nas soluções inovadores que já estão a ser criadas pela ciência, engenharia e indústria, o contributo da rede 5G para estes serviços e as novas oportunidades de financiamento para as infraestruturas através do Plano europeu de Recuperação e Resiliência.

Os oradores previstos para esta sessão são Eduardo Feio, Presidente do Instituto Português de Mobilidade e Transportes (IMT); Annaleena Mäkilä, presidente da Associação Europeia de Portos Marítimos (ESPO); María Luisa Domínguez González, CEO da ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias do governo espanhol); Olga Algayerova, secretária executiva na UNECE (Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa), Pietro D»Arpa, vice-presidente da cadeia de abastecimento da Procter & Gamble Europe e Thomas Skordas, vice-diretor geral da DG CONNECT, responsável pelas políticas da Comissão Europeia no domínio da economia e sociedade digitais e pela «Agenda Digital».

