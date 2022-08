Europa League: sorteggio ok per la Roma e la Lazio

Entornointeligente.com /

ROMA. – L’urna non è stata eccessivamente severa con le squadre italiane che partecipano all’Europa League (Roma e Lazio), o alla Conference League (Fiorentina).

</div

La Lazio di Maurizio Sarri giocherà nel Gruppo F contro il Feyenoord di Rotterdam, che giocò in finale contro la Roma nella Conference della passata stagione, contro i danesi del Midtjylland, squadra di Herning, e gli austriaci dello Sturm di Graz. Poteva andare anche peggio alla formazione biancoceleste, che ha buone chance di superare la fase a gironi e approdare così nei sedicesimi di finale a eliminazione diretta.

Lo stesso vale per la Fiorentina che, nel Gruppo A della Conference League, ha pescato l’Istanbul Basaksehir, la squadra di Okaka (ieri sera in gol nel ritorno dei Playoff) allenata da Okan Buruk, con un passato anche nell’Inter. I viola se la vedranno inoltre contro gli scozzesi dell’Heart of Midlothian, squadra di Edinburgo, e i lettoni del RFS Riga.

Sicuramente un buon sorteggio per la compagine guidata da Vincenzo italiano che nel doppio Playoff ha eliminato gli olandesi del Twente: i viola soprattutto hanno evitato squadre molto forti come il Nizza o il Villarreal che, nella passata stagione, strapazzò la Juventus in Champions League, eliminandola.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com