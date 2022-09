Europa League: Estos son los partidos de la primera fecha de fase de grupos

Entornointeligente.com /

El choque entre la Real Sociedad y el Manchester United , principales candidatos a quedarse con los dos primeros puestos del Grupo E de la Europa League, centra los focos en esta jornada inaugural. El equipo vasco acude a Old Trafford tras empatar 1-1 con el Atlético de Madrid el sábado, en el que dio una buena imagen pese al resultado. «Es un partidazo en el que queremos estar a la altura y hay que afrontarlo como el de hoy, de tú a tú», afirmó el portero de la Real Remiro, tras ese partido. El guardameta de la Real, sin duda, tiene un ojo puesto en Cristiano Ronaldo, que esta temporada tendrá que luchar por la segunda competición continental europea, tras no lograr plaza para la Champions. El astro luso, que sólo ha sido titular en uno de los seis encuentros disputados en la Premier, todavía no ha marcado esta temporada y el partido se perfila como la ocasión para estrenar su contador. El United, campeón de la Europa League en 2017, empezó renqueante con dos derrotas la temporada, pero ya acumula cuatro victorias consecutivas para llegar al encuentro en una dinámica ascendente. – Rival asequible – Frente a la Real, el Betis tendrá un rival, a priori más asequible en el HJK Helsinki, aunque acudirá a la capital finlandesa con la baja sensible del francés Nabil Fekir, que se lesionó en la derrota 2-1 contra el Real Madrid el sábado. Pese a esta derrota, el equipo de Manuel Pellegrini ha empezado bien la temporada en cuarta posición de LaLiga y tres victorias en cuatro partidos. El equipo español se perfila a priori como uno de los favoritos, junto a la Roma, que se enfrenta al Ludogorets búlgaro, para pasar de ronda en este Grupo C. El Arsenal, que se anuncia como otro de los grandes favoritos a estar en la final de Budapest el próximo año, se enfrenta al Zurich en el Grupo A. El conjunto de Mikel Arteta encabeza la Premier League, tras un inicio de temporada fulgurante y tratará de empezar con tres puntos en la competición continental, antes de enfrentarse en el siguiente partido al otro conjunto fuerte de la llave, el PSV Eindhoven, que se enfrenta al Bodo Glimt noruego. Junto a la Roma, la representación italiana se cierra con la Lazio, que el jueves se enfrenta al Feyenoord holandés en el Grupo F, mientras el Mónaco se mide al Estrella Roja de Belgrado dentro del H. – Programa de la 1ª jornada de la fase de grupos de la Europa League (horas GMT): Jueves 8 de septiembre Grupo A (16h45 GMT) PSV Eindhoven (NED) – Bodo/Glimt (NOR) FC Zurich (SUI) – Arsenal (ENG) Grupo B Fenerbahçe (TUR) – Dinamo de Kiev (UKR) AEK Larnaca (CYP) – Rennes (FRA) Grupo C HJK Helsinki (FIN) – Betis (ESP) Ludogorets (BUL) – AS Roma (ITA) Grupo D Union Berlin (GER) – Union St-Gilloise (BEL) Malmo (SWE) – Sporting de Braga (POR) Grupo E (19h00) Omonia Nicosia (CYP) – FC Sheriff (MDA) Manchester United (ENG) – Real Sociedad (ESP) Grupo F Sturm Graz (AUT) – Midtjylland (DEN) Lazio (ITA) – Feyenoord (NED) Grupo G Nantes (FRA) – Olympiakos (GRE) Friburgo (GER) – Qarabag (AZE) Grupo H Ferencvaros (HUN) – Trabzonspor (TUR) Estrella Roja de Belgrado (SRB) – Mónaco (FRA) Más en Andina Melgar recibe a Independiente del Valle con la consigna de abrazar una epopeya https://t.co/q2MMUFffch pic.twitter.com/QUxOO7kwew

