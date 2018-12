Euromilhões vai ter jackpot de 109 milhões de euros na terça-feira

Entornointeligente.com / Nenhum apostador acertou na chave premiada do Euromilhões desta sexta-feira, o que faz prever um jackpot de pelo menos 109 milhões de euros na próxima terça-feira. Para Portugal, os prémios mais altos foram dois terceiros, no valor de 31 mil euros cada. O Milhões saiu no distrito de Lisboa. A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira-feira tem os números 2 , 1 2 , 15 , 34 e 50 . As estrelas correspondem aos números 3 e 4 . O código sorteado do M1lhão é o KVP 08158 . Nota: Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.

