Eurodiputada de izquierda Manon Aubry criticó a la líder de la Comisión Europea Ursula von der Leyen

Angélica Álvarez.- La eurodiputada de izquierda, Manon Aubry, criticó a la presidenta de la Comisión Europea por los incrementos exagerados en las tarifas de energías a la población del viejo continente.

«Esta es de Gilles, que ha visto aumentar el precio de la electricidad en 113 euros al mes y no está segura de si podrá calentar su casa este invierno. Esta es de Grégoire, que ha visto subir el precio del gas en 2.300 euros en sólo seis meses. Otra es de Brigitte , que se pregunta si tendrá que dejar de comer para encender la luz este invierno», denunció la legisladora.

«Hay millones como ellos que ya no pueden hacer frente a las asombrosas subidas de precios , que no se limitan al sector energético», dijo.

La diputada añadió que Von der Layen no habla de esta situación en sus discursos, ni sobre los asuntos de carácter social, además explicó que la crisis no es resultado de la guerra en Ucrania o culpa de Putin, si no que es originada por un « sistema económico con defectos, que ahora ustedes están obligados a reconocer».

¿Cuáles son los defectos mencionados por Manon Aubry? La eurodiputada invita a reconocer al Ejecutivo las «superganancias» que ganan las transnacionales y solicita que se cobren impuestos a dichos ingresos.

«Le pregunto, señora, ¿Cuánto más de crisis hará falta para que aprendan las lecciones de sus errores?», resaltó a Von der Layen.

«Señora Aubry, las facturas que nos ha mostrado, sí, son insoportables, es cierto. ¿Pero sabe qué? Envíe esas facturas a Moscú, ahí está el culpable», respondió la presidenta de la Comisión Europea.

Mientras, Manon Aubry le dijo: «Señora Von der Leyen , deje de esconderse detrás de los demás y de ignorar sus responsabilidades».

