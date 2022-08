Entornointeligente.com /

Eurico Brilhante Dias admite que o próximo Orçamento do Estado «vai ser feito num quadro de grande incerteza» e que já não se pode voltar a sonhar com um crescimento económico de 6,5%. Em entrevista ao Interesse Público , a pode assistir no site do PÚBLICO, defende que o SNS precisa de «um choque de gestão»

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com