Eulices Alvarado asegura que José Ramón Barreto se burló de él y le quitó un trabajo protagónico (+VIDEO)

El actor venezolana Eulices Alvarado comentó que José Ramón Barreto se burló públicamente de él y de su trabajo como actor. A través del programa Sábado en la Noche, Alvarado comentó todo sobre su problema con Barreto y confesó que toda está polémica fue causada desde que su colega lo llamó mediocre en Entregados, afectando su carrera y su vida personal, agregando que se aprovechó de su auge en la serie de Netflix, Bolivar, para descalificarlo.

Asimismo, Eulices explicó que el estaba en Colombia buscando oportunidades como actor cuando José Ramón lo mal puso en su carrera «Se aprovechó de su postura que tenía en una serie que sacaron al aire para Netflix y le dio mucho auge y mucha exposición, se aprovechó de eso para meterse desde lo pasional, con la carrera de otro actor que estaba empezando a trabajar con muchas ansías en otro país desde cero, en un país donde el grabo esa serie, por eso tenía la exposición y el contacto».

Por si fuera poco, el artista también conocido como El Gato comentó que su compañero también le arrebató un papel protagónico cuando estaba en Venezuela, «Ya me lo habían hecho en el canal de la colina, él y su manager cuando se fueron a hablar con Luis Alba en una de sus oficinas cuando me querían a mí para un personaje que él terminó haciendo con una amiga que fue la que me contó todo lo que él y su manager decía de mí para lograr lo que lograron».

Finalmente, el papel al que se refería Eulices fue el de la telenovela ‘Para verte mejor’ que protagonizó Barreto con Michelle De Andrade con quien ambos trabajaron en ‘A Puro Corazón’.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

