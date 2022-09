Eugenio Derbez pasa cumpleaños recuperándose de «larga y complicada» cirugía

Entornointeligente.com /

El actor mexicano Eugenio Derbez se está recuperando tras pasar por una delicada operación de hombro luego de haber sufrido un accidente en la ciudad de Atlanta (Georgia), informó su esposa, Alessandra Rosaldo, que este viernes festejó al artista por su cumpleaños.

Rosaldo dijo en un comunicado en sus redes sociales que Derbez, de 61 años, se estaba recuperando de una «larga y complicada cirugía», que fue realizada el martes pasado.

Según información proporcionada por Gustavo Adolfo Infante, del programa mexicano «Sale El Sol», Derbez se golpeó fuertemente el hombro mientras participaba en un juego de realidad virtual.

«Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños más apapachado y consentido y rodeado de amor», escribió Rosaldo en su cuenta de Instagram este viernes.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme «CODA», premiada con el Óscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino por la intervención quirúrgica, el actor ya grabó la película «Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe», dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.

