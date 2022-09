Eugenio Córdova propone 50 millones para plan de emergencia de salud en el Callao

Entornointeligente.com /

Sostuvo que el hospital Daniel Alcides Carrión, el único que atiende las emergencias en esta región, tiene una deuda de 60 millones de soles, no cuenta con medicinas, camillas, resonador magnético, insumos para análisis clínicos, y tampoco renueva el uniforme de su personal hace dos años. «Vamos a desarrollar rápidamente un plan de emergencia para la salud, activar una clínica de emergencia regional donde la atención de emergencias sea gratuita, asumir la deuda que tiene el hospital para surtir la farmacia», indicó en el programa Elecciones 2022 de la agencia Andina. [Lea también: Conoce si tienes multas electorales pendientes de pago] Ofreció además desarrollar una política de salud preventiva e implementar una flota de vehículos menores y ambulancias para llegar con atención médica hasta la casa de los adultos mayores y de las personas en discapacidad, así cómo construir un hospital en la zona de Pachacútec. «En lo inmediato, vamos a implementar 12 nuevas postas médicas, estratégicamente ubicadas, para que atiendan las 24 horas del día, lo vamos a implementar con tomógrafo, resonador magnético, no hay ningún resonador en todo el Callao y eso no es posible con los altos presupuestos que tiene la región», afirmó. Seguridad ciudadana En cuanto a la seguridad ciudadana, Eugenio Córdova propuso trabajar de la mano con la Policía Nacional e indicó que coordinará con el Ministerio del Interior para que la Región Policial del Callao sea una Unidad Ejecutora que le permita recibir apoyo de la región para luchar contra la inseguridad. Comentó además que sumará a los vecinos, organizados en cuadrantes, a esta tarea, previa capacitación de la Policía Nacional. «Tenemos una lista de más de 60 policías que han trabajado en el Callao, que están en retiro y quieren participar en esta lucha», dijo (FIN) FHG/JCR Más en Andina: El presidente Pedro Castillo sostuvo que el Gobierno está para luchar contra el enemigo común del país, como las grandes desigualdades https://t.co/bBLj0m1buD pic.twitter.com/CFDOAjHiSW

