EUA vão monitorar eleições no Brasil, diz porta-voz da Casa Branca

07/09/2022 19h05 Atualizado 07/09/2022

1 de 1 Karine Jean-Pierre fala à imprensa na Casa Branca, em 18 de maio de 2022 — Foto: Evelyn Hockstein/ Reuters Karine Jean-Pierre fala à imprensa na Casa Branca, em 18 de maio de 2022 — Foto: Evelyn Hockstein/ Reuters

Os Estados Unidos vão monitorar com grande interesse as eleições no Brasil, disse nesta quarta-feira (7) a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

«Os EUA confiam na força das instituições democráticas brasileiras, o Brasil tem um histórico de eleições livres e justas, conduzidas com transparência e altos níveis de participação dos eleitores», disse ela.

Ela afirmou que o governo americano vai acompanhar as eleições brasileiras com a expectativa de que serão conduzidas de forma livre e justa e que as instituições relevantes vão agir de acordo com as regras constitucionais brasileiras .

A porta-voz afirmou também que o sistema eleitoral brasileiro é capaz e já foi testado, e que as instituições democráticas brasileiras são um modelo «para os países do hemisfério e do mundo».

