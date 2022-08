Entornointeligente.com /

EUA vão ampliar oferta de vacina contra varíola dos macacos com aplicação de doses menores Medida de emergência foi tomada com base em pesquisas que sugerem a alta eficácia do imunizante mesmo em quantidade fracionada. Por g1

09/08/2022 18h32 Atualizado 09/08/2022

A Food and Drugs Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos EUA, autorizou nesta terça-feira (9) um plano de vacinação contra a varíola dos macacos que estende a cobertura vacinal no país ao permitir a aplicação de apenas um quinto da dose para adultos com 18 anos ou mais que correm alto risco de infecção.

A decisão foi tomada com base em pesquisas que sugerem que uma menor quantidade da vacina Jynesous é praticamente tão eficaz quanto a dose total.

O imunizante será aplicado de maneira intradermal, logo abaixo da pele, o que produz uma resposta mais rápida do sistema imunológico. Atualmente há cerca de 1,7 milhão de americanos considerados como grupo de risco para a doença.

Autoridades do governo dos EUA disseram que a nova forma de aplicação permitiria transformar as 440 mil doses atualmente disponíveis em forma de «doses completas» em mais de 2 milhões de doses menores.

«É seguro, eficaz e aumentará significativamente o volume de doses disponíveis para comunidades em todo o país», disse Robert Fenton, coordenador de resposta à varíola da Casa Branca.

O governo Biden declarou a varíola dos macacos uma emergência de saúde pública na semana passada , em um esforço para retardar o crescente surto que infectou mais de 8.900 americanos.

