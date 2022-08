EUA reforçam ajuda militar a Kiev com 800 milhões de dólares

Entornointeligente.com /

Os Estados Unidos (EUA) vão reforçar a ajuda militar à Ucrânia em quase 800 milhões de dólares (797 milhões de euros), disponibilizando pelo menos uma dúzia de ‘drones’ de vigilância Scan Eagle, segundo autoridades norte-americanas.

O pacote de ajuda adicional a Kiev contempla mais obuses e munições, incluindo mísseis Javelin que os militares ucranianos têm usado contra as forças invasoras russas, indicaram à AP autoridades norte-americanas, sob condição de anonimato.

Falando antes do anúncio público da ajuda, dois funcionários confirmaram a inclusão dos ‘drones’ portáteis Scan Eagle, que são lançados por uma catapulta e podem ser recuperados.

Subscrever Os EUA já disponibilizaram à Ucrânia mais de dez mil milhões de dólares (8,97 mil milhões de euros) em sistemas de armas, munições e outros equipamentos .

Desde agosto de 2021, esta será a 19.ª vez que o Pentágono fornece equipamentos dos stocks do Departamento de Defesa para a Ucrânia.

Esta última ajuda ocorre quando a guerra da Rússia contra a Ucrânia está prestes a atingir a marca de seis meses.

Durante os últimos quatro meses da guerra, a Rússia concentrou-se na região do Donbass, no leste da Ucrânia, em grande parte controlados por separatistas pró-Moscovo.

As forças russas obtiveram alguns ganhos incrementais no leste, mas também foram colocadas na defensiva noutras regiões, à medida que a Ucrânia aumenta os seus ataques, nomeadamente na península ocupada da Crimeia, no Mar Negro.

Nove aviões de guerra russos foram destruídos na semana passada numa base aérea na Crimeia em ataques que destacaram a capacidade dos ucranianos de atacar profundamente atrás das linhas inimigas.

