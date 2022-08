EUA preparam primeira nomeação de embaixador no Árctico

Entornointeligente.com /

Os Estados Unidos anunciaram a criação do posto de embaixador para o Árctico, uma região com cada vez mais relevância geoestratégica e competição por recursos. O anúncio do cargo de embaixador – ou embaixadora, o nome ainda não foi escolhido – acontece quando a Rússia aumenta a sua presença perto do Pólo Norte, com várias bases militar na região, e a China está a construir postos de pesquisa no Árctico.

Até agora, os Estados Unidos eram o único país do Árctico – os outros são Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Rússia – sem uma representação diplomática nível de embaixador.

O anúncio mostra um maior empenho dos EUA na região, onde até agora, sublinha o site de noticias Axios, dominava a cooperação. Mas a invasão russa da Ucrânia levou os países que formam o Conselho do Árctico a suspender a sua participação no organismo, que foi responsável por relatórios relevantes sobre o tema do aquecimento global e as implicações do maior acesso à região, facilitado pelo aquecimento global.

As temperaturas no Árctico estão a subir três vezes mais depressa do que no resto do mundo, o que leva a efeitos graves na região e no resto do mundo, contribuindo para a subida do nível das águas, por exemplo. Por outro lado, a diminuição de zonas cobertas por gelo está a facilitar o acesso ao oceano Árctico, abrindo possibilidade de mais vias para trânsito marítimo, seja para rotas de comércio ou patrulhas militares.

O jornalista do Axios Andrew Freedman sublinha que a suspensão dos países que formam o conselho «não tem precedentes na sua história», e que a região «não era tradicionalmente uma zona de competição e política de grandes potências». A guerra na Ucrânia alterou esta dinâmica. A par do aumento da presença militar russa, países da NATO têm também levado a cabo exercícios militares na região.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, visitou o Árctico canadiano na sexta-feira, e falou sobre os «desafios estratégicos» que a Aliança Atlântica enfrenta na zona, como a reabertura de «centenas de bases militares da era soviética» e a abertura de novas, dizendo que Moscovo usa o extremo Norte como um local de ensaio «para as suas armas mais avançadas, incluindo mísseis hipersónicos», segundo a emissora britânica BBC. Em Março, a Rússia anunciou ter usado um míssil hipersónico Kinzhal na Ucrânia – este tipo de mísseis destacam-se não só pela velocidade mas por serem manobráveis, conseguindo assim escapar às defesas antimíssil.

Stoltenberg manifestou ainda preocupação com outro desenvolvimento visível no Árctico: a China a procurar a região para trânsito marítimo e exploração de recursos – o Árctico tem petróleo e vários minérios. «Pequim e Moscovo têm prometido uma intensificação de operações práticas no Árctico. Isto é parte da parceria estratégica que está a aprofundar entre os dois, parceria que desafia os nossos valores e os nossos interesses»; declarou Stoltenberg.

A China tem-se apresentado como um «quase Estado Árctico», diz o site Politico, e tenta aumentar o seu acesso quer para exploração quer para rotas marítimas: a Al-Jazeera diz que Pequim quer construir uma espécie de «Rota da Seda Polar».

A China é um dos 13 países observadores do Conselho do Árctico, além dos oito países que têm território no Círculo Polar Árctico, que estão actualmente em competição por algumas zonas, com vários a terem feito já pedidos formais às Nações Unidas para ver reconhecia a sua autoridade em certos locais. O que rege a pertença de territórios é a Convenção das Nações Unidas da Lei do Mar , que estabelece que os países signatários podem explorar recursos até 370 quilómetros da sua costa, ou mais se provarem haver formações geológicas especiais ligadas à massa continental do país.

Baseado em tendências actuais, o Fórum Económico Mundial prevê que em 2040, todo o oceano Árctico esteja sem qualquer gelo durante o Verão.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com