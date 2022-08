EUA. Idosos morrem depois de serem atingidos por um raio junto à Casa Branca

Entornointeligente.com /

Um casal de idosos morreu esta sexta-feira depois de ter sido atingido por um raio no Lafayette Park, junto à Casa Branca, em Washington D.C., nos Estados Unidos da América.

O casal, um homem com 76 anos e uma mulher com 75, tinha ficado em estado grave mas acabou por não resistir. Há ainda outras duas vítimas que se encontram em estado crítico.

De acordo com a Fox Weather, o alerta foi dado pelas 6h52 locais desta sexta-feira, para dois homens e duas mulheres feridos com gravidade, tendo as vítimas sido transportadas para hospitais locais.

O porta-voz dos bombeiros adiantou que os elementos dos Serviços Secretos, que se encontravam à paisana no local, assistiram à ocorrência e prestaram de imediato primeiros socorros às vítimas.

