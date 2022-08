EUA fazem teste com míssil intercontinental

Entornointeligente.com /

16/08/2022 07h41 Atualizado 16/08/2022

1 de 2 Imagem de arquivo mostra o lançamento do míssil balístico interncontinental Minuteman III durante um teste operacional nos Estados Unidos em 2017. — Foto: via Reuters Imagem de arquivo mostra o lançamento do míssil balístico interncontinental Minuteman III durante um teste operacional nos Estados Unidos em 2017. — Foto: via Reuters

Os militares dos Estados Unidos disseram nesta terça-feira (16) que realizaram um teste de um míssil balístico intercontinental Minuteman III, atrasado para evitar tensões crescentes com Pequim durante a demonstração de força da China perto de Taiwan no início deste mês.

A China desdobrou dezenas de aviões e disparou mísseis reais no Estreito de Taiwan depois que a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, fez uma viagem à ilha autogovernada. A China considera Taiwan parte de seu território e nunca renunciou ao uso da força para colocá-lo sob seu controle.

O teste mostrou «a prontidão das forças nucleares dos EUA e fornece confiança na letalidade e eficácia do poderio nuclear do país», disse um comunicado militar dos EUA.

2 de 2 EUA testam míssil intercontinental Minuteman III — Foto: REUTERS EUA testam míssil intercontinental Minuteman III — Foto: REUTERS

Os militares disseram que cerca de 300 desses testes ocorreram antes e não foram resultado de nenhum evento global específico.

O Minuteman III, com capacidade nuclear, fabricado pela Boeing Co., é fundamental para o arsenal estratégico dos militares dos EUA. O míssil tem um alcance de mais de 9.660 kms e pode viajar a uma velocidade de aproximadamente 24.000 km/h.

A Rússia e os Estados Unidos têm, de longe, os maiores arsenais de ogivas nucleares após a Guerra Fria, que dividiu o mundo durante grande parte do século 20, colocando o Ocidente contra a União Soviética e seus aliados.

