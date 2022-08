EUA e Taiwan vão iniciar negociações formais para fortalecer laços comerciais

Entornointeligente.com /

Os Estados Unidos continuam a reforçar o seu apoio a Taiwan. Washington anunciou ter chegado a acordo com Taipé para iniciar negociações de comércio formais com o objectivo de assinar pactos «com resultados economicamente significativos» nas áreas da agricultura e das indústrias digitais, combate à corrupção, remoção de barreiras comerciais ou facilitação de comércio. A primeira ronda vai ocorrer nos próximos meses.

A novidade é o consenso entre as duas partes sobre o mandato da Iniciativa EUA-Taiwan para o Comércio do Século XXI, inicialmente anunciada em Junho. Entretanto, as relações entre os EUA e a China complicaram-se bastante, na sequência da visita de duas delegações de congressistas norte-americanos a Taiwan, incluindo a visita, no início do mês, da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi .

Garantindo que a visita teria «um forte impacto nas fundações da relação entre China e Estados Unidos» e descrevendo «uma violação grave do princípio ‘uma só China’», o Governo de Pequim ordenou a realização de uma série de manobras militares no Estreito de Taiwan e anunciou a suspensão da cooperação militar, judicial e climática com os EUA.

Assim que Pelosy aterrou em Taipé, o Exército de Libertação do Povo chinês iniciou exercícios de «bloqueio conjunto» da ilha, de «assalto marítimo», de «ataque terrestre» e de «combate aéreo» com o envolvimento de todos os ramos das Forças Armadas e uso de «mísseis de curto alcance» e «mísseis hipersónicos».

A visita – a primeira deste nível desde 1997, quando Newt Gringrich, o então presidente da Câmara dos Representantes, esteve em Taiwan – irritou a China, que vê a ilha como uma parte incontestável do seu território. Os exercícios militares lançados no imediato, os maiores de sempre em dimensão da área geográfica, meios envolvidos e diversidade de objectivos, foram sendo prolongados ao longo de vários dias .

Uma semana depois da visita, Pequim publicou o seu terceiro «livro branco» sobre os méritos e planos para uma «reunificação pacífica» com o território. Uma «missão histórica» cuja realização não se coibirá de recorrer à força, se necessário. Já a semana passada, a China respondeu com novos exercícios militares a uma segunda visita, de uma delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos.

«Erros de cálculo» As negociações para o pacto Comércio do Século XXI vão incidir em onze áreas comerciais, ao mesmo tempo que tentarão combater as distorções de mercado causadas por empresas estatais e por «políticas e práticas fora do sistema de mercado», comuns na China.

A iniciativa vai ser negociada pelo Instituto Americano em Taiwan, que funciona como a embaixada não oficial dos EUA em Taipé, e pelo Gabinete de Representação Económica e Cultural de Taipé nos EUA. Apesar do seu pequeno tamanho, Taiwan é o oitavo maior parceiro comercial dos EUA e é um mercado importante para a agricultura norte-americana, assim como um fornecedor fundamental de tecnologia, principalmente de semicondutores avançados.

Daniel Kritenbrink, secretário de Estado adjunto para o Leste da Ásia, defendeu este «roteiro ambicioso para as relações comerciais» com Taiwan. «Continuaremos a cumprir nossos compromissos ao abrigo do Taiwan Relations Act «, afirmou, numa teleconferência com jornalistas. «Isso inclui apoiar a autodefesa do governo de Taiwan e manter a nossa própria capacidade de resistir a qualquer recurso à força que coloque em risco a segurança de Taiwan», explicou.

«Vamos continuar, no respeito com a nossa política de ‘uma só China’, a aprofundar os nossos laços com Taiwan,», afirmou ainda o responsável do Departamento de Estado. «A nossa política não mudou, o que mudou é a coerção crescente de Pequim», defendeu. «As palavras e os actos [da China] são profundamente desestabilizadores. Arriscam provocar erros de cálculo e ameaçar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.»

