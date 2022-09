EUA dizem que Pequim tem de responder por «genocídio» uigur, após relatório da ONU que deixou China irada

Entornointeligente.com /

Os Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que um relatório, há muito aguardado, da ONU reafirmou a opinião norte-americana de que a China está a realizar um genocídio contra o povo uigur, enquanto Pequim rotula furiosamente o organismo mundial de ser cúmplice do Ocidente.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu o relatório divulgado pela Alta Comissária para os Direitos Humanos sobre a região ocidental de Xinjiang e pediu à China que siga as recomendações do texto para acabar com as práticas «discriminatórias» contra os uigures e outros povos maioritariamente muçulmanos.

O relatório histórico – divulgado minutos antes de a chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, deixar o cargo – detalhou uma série de violações de direitos, incluindo tortura, trabalho forçado e detenção arbitrária, trazendo o selo da ONU para muitas das alegações feitas há muito tempo por grupos ativistas, nações ocidentais e a comunidade uigur no exílio.

Subscrever O relatório aponta que a China pode ter cometido «crimes contra a humanidade», mas não chegou a chamar o tratamento de Pequim aos uigures de «genocídio», um termo usado desde janeiro de 2021 pelos Estados Unidos e desde então adotado por legislaturas de várias outras nações ocidentais.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no entanto, disse que a substância do relatório «aprofunda e reafirma a nossa grave preocupação com o genocídio em marcha e os crimes contra a humanidade que as autoridades do governo da RPC [República Popular da China] estão a perpetrar contra os uigures».

«Continuaremos a responsabilizar a RPC e pediremos à RPC que liberte os detidos injustamente, preste contas sobre os desaparecidos e permita aos investigadores independentes um acesso total e irrestrito a Xinjiang, Tibete e a toda a RPC», disse Blinken em comunicado, usando a sigla para a República Popular da China.

Pequim rejeitou duramente o relatório – que esteve mais de um ano em elaboração – e manteve firme oposição à sua divulgação, compartilhando um documento de mais de 100 páginas do governo da província de Xinjiang defendendo as suas políticas.

«O chamado relatório crítico que você mencionou é planeado e fabricado em primeira mão pelos EUA e algumas forças ocidentais, é totalmente ilegal e inválido», disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, num briefing nesta quinta-feira.

«O relatório é uma miscelânea de desinformação e é uma ferramenta política que serve como parte da estratégia do Ocidente de usar Xinjiang para controlar a China», acrescentou.

‘Politização’ do trabalho da ONU Bachelet, que enfrentou fortes críticas dos EUA por visitar a China em maio e não divulgar imediatamente o relatório, disse que decidiu que era necessária uma avaliação completa da situação dentro da Região Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR).

A ex-presidente do Chile estava determinada a divulgar o documento antes de o seu mandato de quatro anos como Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos expirar no final de agosto – e fê-lo quando faltavam 13 minutos para a meia-noite em Genebra. «Eu disse que iria publicá-lo antes do fim do meu mandato e fi-lo», disse Bachelet em e-mail à AFP nesta quinta-feira.

«A politização dessas sérias questões de direitos humanos por alguns estados não ajudou.»

Guterres mostrou-se «preocupado» com o que leu no relatório, disse o seu porta-voz Stephane Dujarric.

«O secretário-geral espera muito que o governo da China leve em consideração as recomendações apresentadas na avaliação do HCHR», acrescentou o Alto Comissário para os Direitos Humanos.

A China é acusada há anos de deter mais de um milhão de uigures e outros muçulmanos na região. Pequim rejeitou veementemente as alegações, insistindo que está a administrar centros de educação profissional destinados a conter o extremismo islâmico.

«As alegações de padrões de tortura ou maus-tratos, incluindo tratamento médico forçado e condições adversas de detenção, são críveis, assim como as alegações de incidentes individuais de violência sexual e de género», diz o relatório.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU não pôde confirmar quantas pessoas foram afetadas pelos centros, mas concluiu que o sistema operava em «ampla escala» em toda a região.

Ativistas também acusaram a China de esterilizar mulheres à força, e o relatório citou «indicações confiáveis ​​de violações dos direitos reprodutivos por meio da aplicação coerciva de políticas de planeamento familiar».

‘Um divisor de águas’ Grupos ativistas disseram que o relatório deve funcionar como uma plataforma de lançamento para ações futuras.

A diretora da Human Rights Watch na China, Sophie Richardson, disse que as descobertas «condenáveis» de amplos abusos de direitos humanos mostraram por que Pequim «lutou com unhas e dentes» para impedir a publicação deste relatório.

A resposta da comunidade ativista uigur foi mista, com alguns grupos a elogiar o relatório, enquanto outros desejavam que ele tivesse ido mais longe na sua condenação.

O diretor executivo do Uyghur Human Rights Project, Omer Kanat, apelidou o relatório de «um divisor de águas» para a resposta internacional à situação uigur, mas Salih Hudayar, um uigur-americano que faz campanha pela independência de Xinjiang, notou que o documento não contém a palavra «genocídio».

