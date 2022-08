EUA dizem que mataram Ayman al-Zawahiri, o chefe da Al-Qaeda, no Afeganistão

Entornointeligente.com /

01/08/2022 18h44 Atualizado 01/08/2022

EUA dizem que mataram Al Zawahiri, chefe da Al-Qaeda, no Afeganistão

Os Estados Unidos fizeram uma operação militar em Cabul, no Afeganistão , neste sábado (30), e mataram Ayman al-Zawahiri, sucessor de Osama bin Laden como líder da rede terrorista Al-Qaeda , do qual foi um dos fundadores (veja mais no vídeo acima) .

A informação é de dirigentes do governo americano que pediram para não serem identificados. Ainda segundo eles, nenhum civil ficou ferido. A Agência Central de Inteligência (CIA) foi a responsável pelo ataque.

Horas depois do anúncio, o presidente americano, Joe Biden , fez um pronunciamento na Casa Branca no qual afirmou que a «justiça foi feita» . «Por décadas [al-Zawahiri] foi um mentor contra os norte-americanos», afirmou Biden. «[Ele deixou uma] trilha de assassinatos e violência contra os cidadãos dos EUA.»

Médico e cirurgião de formação, Al-Zawahiri é apontado como um dos responsáveis pela formação ideológica, as táticas e habilidades organizacionais da Al-Qaeda.

Al-Zawahiri é tido como o líder e idealizador dos primeiros atentados suicidas e células independentes, que se tornaram uma marca da rede terrorista. Atuou, por exemplo, como um dos coordenadores dos ataques de 11 de setembro de 2011 (leia mais abaixo) e chefiava a rede terrorista desde a morte de Bin Laden, em 2011 .

Em um comunicado, o porta-voz do Talibã , Zabihullah Mujahid, confirmou que houve um ataque no sábado e fez críticas à operação, que classificou como uma violação aos «princípios internacionais».

A morte notícia da morte de Al-Zawahiri foi publicada por jornais como o «The New York Times» e o «Washington Post» e pelas agências de notícias Reuters e Associated Press. Segundo o «New York Times», esse foi o primeiro ataque americano em solo afegão desde a saída definitiva dos militares dos EUA do país, em 31 de agosto de 2021.

Coordenou o 11 de Setembro

1 de 2 Imagem exibida pela emissora de TV Al-Jazeera em 5 de outubro de 2001 mostra Osama Bin Laden ao lado do egípcio Ayman al-Zawahiri — Foto: Al-Jazeera via APTN Imagem exibida pela emissora de TV Al-Jazeera em 5 de outubro de 2001 mostra Osama Bin Laden ao lado do egípcio Ayman al-Zawahiri — Foto: Al-Jazeera via APTN

O egípcio ajudou a coordenar os ataques 11 de Setembro de 2001, nos EUA. Também era suspeito de ter planejado o ataque que deixou 17 marinheiros em um navio americano que estava atracado no Iêmen , o USS Cole, em 2000.

Dois anos antes, em 1998, o egípcio foi acusado nos EUA por ter participado de ataques com bombas nas embaixadas do país no Quênia e na Tanzânia , que deixaram 224 mortos.

2 de 2 Ayman Al-Zawahiri, em imagem de arquivo — Foto: AFP Photo / Site Intelligence Group Ayman Al-Zawahiri, em imagem de arquivo — Foto: AFP Photo / Site Intelligence Group

EUA no Afeganistão

Há quase um ano as forças dos EUA deixaram o Afeganistão. Isso permitiu que os talibãs retomassem o controle do país, após 20 anos afastados do poder.

Em julho, os EUA anunciaram a morte do líder do grupo Estado Islâmico na Síria, Maher al-Agal, em um ataque com drones. A operação «enfraqueceu consideravelmente a capacidade» da organização «para preparar, financiar e realizar operações na região», afirmou na ocasião um porta-voz militar americano.

Guga Chacra: ‘Al Qaeda continua sendo ameaça terrorista para o mundo’

