EUA declaram surto da varíola-dos-macacos como emergência sanitária nacional

Esta quinta-feira, o governo dos Estados Unidos declarou o surto de varíola-dos-macacos no país como uma emergência sanitária nacional . O secretário de Saúde dos EUA afirmou também que o país está preparado para levar a resposta ao vírus da varíola-dos-macacos «ao nível seguinte».

«Estamos preparados para levar a nossa resposta ao nível seguinte», disse. A afirmação de Xavier Becerra vai permitir às agências nacionais aceder a fundos de emergência e facilitar a gestão de vacinas e tratamentos da doença. Serão também impulsionadas as tarefas de consciencialização e informação que, segundo as autoridades, são essenciais para conter os contágios.

No início desta semana, a Casa Branca anunciou a criação de um grupo de trabalho, perante a propagação do vírus da varíola-dos-macacos (ou monkeypox ), depois de ter sido criticada por lentidão na resposta, em particular na compra de vacinas e tratamentos.

Na semana passada, as autoridades sanitárias anunciaram que mais de um milhão de vacinas seria colocado à disposição dos norte-americanos nos próximos dias. Dessas, já foram distribuídas 600 mil, precisou Becerra. Os Estado Unidos já registam mais de 6500 contágios, sendo que 4600 surgiram na semana passada.

A Organização Mundial da Saúde decretou há duas semanas este surto como uma emergência sanitária internacional, depois de terem sido detectados mais de 16 mil casos, em 75 países e algumas mortes.

