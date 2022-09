EUA consideram proposta do Irão para retomar acordo nuclear como «um retrocesso»

Entornointeligente.com /

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou esta sexta-feira que a última proposta do Irão no âmbito das negociações para restaurar o acordo nuclear é «um retrocesso» que torna difícil o regresso ao pacto estabelecido em 2015.

«Não estamos dispostos a aceitar um acordo que não atenda aos nossos requisitos básicos e no qual são introduzidas exigências absurdas que não são relevantes para o próprio acordo», disse Blinken numa conferência de imprensa na sede da NATO, em Bruxelas.

Sem querer revelar mais detalhes, o chefe da diplomacia norte-americana garantiu que as posições dos dois lados foram abordadas nas últimas semanas com Teerão, mas a resposta mais recente ao documento final proposto pela União Europeia, que actua como mediadora, constitui um passo atrás.

Blinken destacou que Washington só chegará a um acordo se as condições estiverem de acordo com a segurança nacional dos EUA. «O Presidente Joe Biden está focado nisso, e o que estamos a ver novamente é mais um passo atrás e não para a frente», lamentou.

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, já alertara na segunda-feira que as últimas exigências do Irão não ajudam a concluir as conversações, colocando mesmo o processo «em perigo».

Conforme explicou, as condições exigidas pelo Irão estão a complicar as negociações. «As posições estão mais distantes, o que é preocupante, e todo o processo está em perigo», disse Borrell. Teerão pede agora mais garantias e o encerramento das investigações relativas às suas actividades nucleares.

O processo diplomático patrocinado pela UE tem o objectivo de restabelecer um acordo que, embora ainda em vigor, ficou gravemente prejudicado depois da retirada unilateral dos Estados Unidos durante a Administração de Donald Trump e do incumprimento do Irão no que diz respeito aos limites estabelecidos para o seu programa nuclear.

Para a UE, a proposta colocada na mesa por Borrell há um mês é um documento definitivo que os participantes do acordo nuclear devem assinar ou rejeitar, após um processo de 16 meses de negociações para conseguir que os Estados Unidos regressem ao acordo assinado em 2015 .

Sanções norte-americanas O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou entretanto esta sexta-feira que decidiu aplicar uma série de sanções contra o Ministério de Segurança Nacional do Irão e o seu ministro, Esmaeil Khatib, por «actividades cibernéticas maliciosas» perpetradas por Teerão contra Washington e os seus aliados.

Segundo detalhou a administração norte-americana, os serviços secretos iranianos estão «desde pelo menos 2007» a realizar este tipo de operações contra uma variedade de organizações governamentais e do sector privado em todo o mundo, tendo como alvo infra-estruturas essenciais.

Assim, o Tesouro norte-americano ordenou o arresto das propriedades e interesses nos Estados Unidos dos sancionados e proibiu os cidadãos norte-americanos de participar em transacções com eles.

O episódio mais recente de ciberataques iranianos aconteceu na Albânia, cujas autoridades denunciaram que Teerão está por trás de um ataque informático que afectou os sites governamentais em Julho passado e que levou o Governo de Tirana a romper relações diplomáticas com Teerão.

