EUA aprovam mais 675 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia

Os Estados Unidos aprovaram mais 675 milhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia, anunciou esta quinta-feira o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin. A informação foi divulgada no início de uma reunião dos EUA com os aliados na base aérea de Ramstein, na Alemanha.

Austin explicou que esta é a 20ª vez que é levado a cabo a retirada de equipamento dos stocks dos EUA para a Ucrânia, pela administração de Biden, «desde agosto passado», disse Austin.

Este novo pacote inclui obuses de 105 mm, rockets GMLRS guiados com precisão e munição de artilharia, revelou o secretário de Estado norte-americano.

Subscrever Lloyd Austin afirmou ainda que o apoio militar dos aliados à Ucrânia está a valer a pena no campo de batalha.

Referindo-se à contraofensiva das forças ucranias no sul do país, o responsável norte-americano afirmou: «Agora estamos a ver o sucesso demonstrável dos nossos esforços no campo de batalha».

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, também marcou presença na reunião na Alemanha para discutir o apoio militar à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

A base aérea de Ramstein, na Alemanha, acolheu, em abril passado, uma reunião de representantes de cerca de 40 países apoiantes da Ucrânia, que criaram um «grupo de contacto» sobre a defesa ucraniana.

Os países ocidentais têm fornecido armamento à Ucrânia para combater as forças russas que invadiram o país há cerca de seis meses, em 24 de fevereiro.

