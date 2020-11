EU y la OIEA exigen respuestas a Irán tras detectar partículas no declaradas de material fisible

Estas nuevas centrifugadoras tienen la capacidad de producir en menos tiempo más uranio enriquecido que las del tipo IR1, por lo que su uso está vetado por el acuerdo de 2015

El programa nuclear iraní vuelve a causar tensiones entre Irán, Estados Unidos y el OIEA -la agencia nuclear de la ONU-, que exigió este miércoles “respuestas creíbles” a Teherán para explicar dudas sobre el origen de partículas de material fisible no declarado en la República Islámica.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló ayer que “esto no es un ejercicio académico. Nos tienen que explicar por qué encontramos lo que encontramos. Sus explicaciones no han sido satisfactorias”.

De lo contrario, tenemos que preocuparnos sobre el contenido y el alcance de lo que nos cuentan (los iraníes)”, advirtió Grossi.

El antiguo diplomático argentino hacía referencia a unas partículas de uranio de origen antropogénico encontradas en 2019 en un sitio del que Irán no ha informado como espacio de experimentos atómicos.

Además la delegación de EU en la cumbre de la OIEA en Viena, Austria, criticó ayer que es “absolutamente inaceptable” que Irán no haya explicado en casi dos años el origen de estas trazas fisibles.

NUEVAS CENTRIFUGADORAS

Aparte de este asunto, Irán ha dado una nueva vuelta de tuerca a su desafío nuclear al introducir el pasado 14 de noviembre uranio en gas (UF6) en una cascada de 174 centrifugadores del tipo IR2m, de segunda generación, en la planta subterránea de Natanz.

Se trata de una nueva violación del acuerdo atómico de Viena, firmado en 2015 entre Irán y seis potencias: Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos (que lo abandonó en 2018).

Estas nuevas centrifugadoras tienen la capacidad de producir en menos tiempo más uranio enriquecido que las del tipo IR1, por lo que su uso está vetado por el acuerdo de 2015.

Según recientes cálculos del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS) de Washington, las tres cascadas con máquinas del tipo IR2m, IR-4, que ya se están instalando también, e IR-6 –que aún no están listas- aumentarían la capacidad iraní de enriquecimiento de uranio en casi un 50 por ciento. Esto permitiría al país fabricar dos bombas nucleares en solo seis meses.

POSIBLE ATAQUE DE EU

Las informaciones sobre las nuevas actividades no permitidas en Natanz llegan poco después de revelar el diario The New York Times que Trump quiso atacar la semana pasada a Irán, aunque sus asesores le disuadieron.

