'Eu acho que foi premeditado, esse homem foi lá para matar meu filho', diz mãe de Leandro Lo Fátima Lo deu entrevista ao Programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta terça (9). Campeão mundial de jiu-jítsu foi morto com tiro na cabeça após briga durante show, no sábado (6). Policial suspeito de atirar no atleta, Henrique Otávio Oliveira Velozo, foi preso no domingo (7). Por g1 SP — São Paulo

09/08/2022 09h58 Atualizado 09/08/2022

1 de 4 Fátima Lo — Foto: Reprodução/TV Globo Fátima Lo — Foto: Reprodução/TV Globo

Fátima Lo, mãe do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo , que morreu após ser baleado com um tiro na cabeça pelo tenente da Polícia Militar Henrique Velozo , disse nesta terça-feira (9) acreditar que o crime tenha sido premeditado. Ela participou do programa Encontro, da TV Globo.

«Foi premeditado. Esse homem foi lá para matar meu filho. Pura maldade e covarde. Quero que ele pague pelo que ele fez. Quero que ele fique preso. Interrompeu os sonhos do meu filho», disse Fátima.

2 de 4 Lutador Leandro Lo e o PM Henrique Velozo — Foto: Reprodução Lutador Leandro Lo e o PM Henrique Velozo — Foto: Reprodução

«Bem na cabeça. Ele atirou para matar. Um tiro na testa do meu filho. Eu cheguei lá e eu vi meu filho com um tiro na testa, morto, já. Só depois falaram que já era morte cerebral. O coração dele estava pulsando. Só que ele já estava morto.»

Durante a entrevista, ela relatou as últimas conversas que teve com o filho. Horas antes de ir ao show, Leandro tinha ligado para falar que ia sair com um amigo à noite e que no dia seguinte queria almoçar com a avó.

«Sábado foi a última vez que falei com ele. Não sabia que ia no show, mas sabia que ia sair com um amigo dele. Me ligou 20h falando ‘vamos amanhã na avó’. Ele disse que queria ver a avó. E disse que íamos almoçar», relatou emocionada.

Fátima também ressaltou sobre o carinho dos amigos de irem de quimono ao velório do filho.

«Isso foi muito importante. Foi uma leveza. Tanto amor envolvido. Eu me senti muito amada como se fosse o amor dele transferido para mim. Foram muito carinho nas redes sociais, muita manifestação de amor por ele. Meu filho era maravilhoso. Não só pra mim».

«Meu filho era amado, maravilhoso. Ele sempre falava para mim 'te amo muito'. O projeto dele para ajudar lutadores vai continuar».

Crime

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo Pereira do Nascimento, de 33 anos, foi baleado em uma festa dentro do Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (7).

Saiba quem é o lutador Leandro Lo, baleado na cabeça após discussão em SP

Leandro Lo levou um tiro na cabeça após uma discussão durante o show de pagode do grupo Pixote dentro do clube.

O suspeito teve a prisão decretada no fim da tarde de domingo. Ele se entregou à Corregedoria no início da noite, foi preso e foi encaminhado ao Presídio Romão Gomes.

Segundo o advogado da família, Ivan Siqueira Junior, o lutador teve uma discussão com o rapaz e, para acalmar a situação, imobilizou o homem. Após se afastar, o agressor sacou uma arma e atirou uma vez na cabeça do lutador.

O advogado conta que, após o tiro, o agressor ainda deu dois chutes em Leandro Lo no chão e fugiu em seguida.

Veja imagens da festa onde PM baleou lutador e momento do resgate do Leandro Lo

Tenente condenado na Justiça Militar

O tenente Henrique Velozo já foi acusado, em 27 de outubro de 2017, de dar um soco no braço de um agente da Polícia Militar e de tentar bater no rosto e de dar chutes em outros policiais militares , além de ofendê-los.

O motivo: os PMs tinham sido chamados para atender uma ocorrência de confusão dentro da The Week. De acordo com o Ministério Público Militar, o tenente estava com um primo no local e ambos acabaram se desentendendo com outros frequentadores.

De acordo com o Ministério Público Militar, o tenente estava com um primo no local e ambos acabaram se desentendendo com outros frequentadores.

3 de 4 O policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, que é acusado de atirar e matar o lutador Leandro Lo em SP. — Foto: Reprodução/Redes Sociais O policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, que é acusado de atirar e matar o lutador Leandro Lo em SP. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda segundo o Ministério Público, um vídeo gravado no local e testemunhas confirmaram a versão dos agentes que encontraram Henrique «embriagado», «nervoso e exaltado, dificultando o trabalho dos militares».

Em 13 de maio de 2021, o tenente foi condenado a nove meses de prisão em regime aberto. A condenação de 2021 foi relevada pelo UOL nesta segunda-feira (8) e confirmada pelo g1 com fontes do Tribunal de Justiça Militar (TJM).

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do tenente para comentar as duas acusações. Em suas redes sociais, Henrique chegou a postar antes do crime uma foto segurando uma arma.

Sobre o a morte de Leandro Lo, o Ministério Público informou que o promotor Romeu Zanelli acompanha as investigações da Polícia Civil. O caso é investigado como assassinato.

4 de 4 Henrique Velozo apagou suas contas nas redes sociais após atirar em Leandro Lo — Foto: Reprodução/Redes sociais Henrique Velozo apagou suas contas nas redes sociais após atirar em Leandro Lo — Foto: Reprodução/Redes sociais

Mãe de Leandro Lo diz que PM que o matou também praticava jiu-jítsu

