Influencer ucraniano que negaba la existencia del coronavirus, murió por complicaciones del covid-19

Un influencer ucraniano fanático del “fitness” que negaba la existencia de coronavirus, falleció por complicaciones derivadas del covid-19

Dimitri Stuzhuk, de 34 años, comenzó a experimentar los primeros síntomas de la enfermedad en Turquía , país al que viajó de vacaciones. Al regresar a Ucrania la semana pasada, se realizó una serie de exámenes , entre ellos la prueba para determinar contagio por coronavirus, la cual resultó positiva.

En su última publicación en Instagram, el influencer describió cuáles fueron sus síntomas y entregó un mensaje a sus seguidores.

“Como todos saben, tengo coronavirus (…) Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi garganta estaba hinchada y me costaba respirar . Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago “, señaló Stuzhuk a sus seguidores.

Stuzhuk continuó adelante con sus vacaciones, ya que aunque tenía un poco de tos, no presentaba fiebre . Por ello pensó que sus malestares se debían al cambio de clima o de alimentación, o dormir con el aire acondicionado encendido

Al regresar a Ucrania y tras serle diagnosticado el coronavirus, el influencer pidió ser hospitalizado . Sin embargo, en el recinto asistencial se encontró con la realidad de la salud de su país. ” El hospital está completamente lleno de gente, algunos están en el pasillo (…) ¡No hay comida, ni papel higiénico, ni cubiertos!”, relató

Por esta razón, continuó su tratamiento en casa, con un aparato de oxígeno ya que su saturación era baja

“Pensé que no había covid (…) hasta que me enfermé. ¡El covid-19 no es efímero!” , sostuvo Stuzhuk el jueves de la semana pasada

En la última imagen que publicó en sus redes sociales, el influencer aparece con asistencia de oxígeno. Crédito: Instagram / Captura.

Al día siguiente, su ex mujer informaba sobre su muerte . “Dima ya no está con nosotros. Su corazón no pudo soportar “, explicó Sofía Stuzhuk, quien también lamentó que su ex marido no hubiera tomado en cuenta sus recomendaciones respecto a su salud

” ¡Qué amargo es para mí que no me hayas escuchado! Pero siempre respetamos las decisiones de los demás”, sostuvo. Dimitri y Sofía compartían tres hijos, el menor de los cuales había nacido a fines de diciembre de 2019 .

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en Ucrania se han registrado más de 312 mil casos de coronavirus , los que han dejado 5.834 muertes . ¿Encontraste algún error? Avísanos

