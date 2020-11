Trio riskeert celstraf voor diefstal met geweld

– Caycel W. en Mitchell A. riskeren elk een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar en Julio T. één van twee jaar voor betrokkenheid bij diefstal met geweld op 10 januari bij een importbedrijf te Charlesburg. Julio T. is volgens de tenlastelegging tipgever

Entornointeligente.com /

– Caycel W. en Mitchell A. riskeren elk een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar en Julio T. één van twee jaar voor betrokkenheid bij diefstal met geweld op 10 januari bij een importbedrijf te Charlesburg. Julio T. is volgens de tenlastelegging tipgever.

De straffen zijn gisteren geëist door officier van justitie Mirella van Dijk. Ze motiveerde haar strafeis met de opmerking dat de verdachten gewapend waren en er niet voor hebben geschroomd om geweld te gebruiken. Het drietal is al eerder aangehouden door de politie voor strafbare feiten waarvan twee zijn uitgemond in een vonnis.

Juan Carlos Carvallo

Een werknemer van het bedrijf heeft bij zijn aangifte aan de politie verklaard dat hij rond drie uur in de ochtend samen met een collega naar het bedrijf was ter voorbereiding van een lading naar Nickerie. Er kwam een auto het terrein oprijden, waarna één van de inzittenden uitstapte en de bewaker onder schot hield. Drie gewapende mannen overmeesterden zijn collega. Zelf wist hij te ontkomen door naar binnen te rennen en de roldeur neer te laten. Volgens deze man werd zijn collega mishandeld door het drietal. Ze namen zijn telefoon en portemonnee en sloegen vervolgens ruiten van het gebouw kapot.

Juan Carlos Carvallo Villegas

Een buurtbewoner heeft de politie verteld dat hij de avond tevoren een auto op en neer in de straat had zien rijden. Het bleek naderhand om de wagen van Mitchell A. te gaan waarmee het feit is gepleegd. Deze verdachte had aanvankelijk ontkend dat het zijn auto was en dat hij bij de diefstal was betrokken. Hij vertelde naderhand zijn auto aan een neef te hebben geleend, maar kwam na confrontatie met camerabeelden terug op deze verklaringen en gaf toe dat hij het zelf was.

Juan Carvallo

Caycel W. zou ook betrokken zijn, maar blijft ontkennen. Een politieagent verklaarde gisteren als getuige dat een anonieme tip binnenkwam dat de vriendin van Caycel W. na zijn aanhouding kledingstukken van hem heeft verbrand. Daartussen was een oranje pet die de verdachte op de dag van de beroving op had. De politie is later, op aanwijzingen van de informant, inderdaad gestuit op enkele spullen met daartussen een oranje pet in een bosschage tegenover zijn adres aan de Felixweg. De vriendin woont naast hem.

Juan Carlos Carvallo Venezuela

Volgens de agent heeft de vrouw, op basis van haar verklaringen, kennelijk uit vrees dat de politie haar zou betrekken bij de zaak, kledingstukken verbrand. Ze heeft Caycel W. positief herkend op de camerabeelden. De agent zegt dat de oranje pet op de beelden van hem is. Zijn advocaat Therèse Roos confronteerde de agent met informatie uit een aanvullend dossier waaruit blijkt dat de vriendin heeft aangegeven dat de pet slechts lijkt op die van haar vriend en dus niet met stelligheid heeft gezegd dat het van hem is, zoals de agent suggereerde

De officier van justitie vroeg de ontkennende verdachte van hoeveel toeval er geen sprake moet zijn dat een oranje pet van hem in een bosschage tegenover zijn woning is aangetroffen en dat zijn vriendin hem zelf positief heeft herkend op de camerabeelden. Op 9 december komen de advocaten van Caycel W. en Julio T. aan het woord

Entornointeligente.com