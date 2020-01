El derbi majorero, protagonista en la vigésimo segunda jornada de la Tercera División

Entornointeligente.com /

La localidad majorera de Corralejo monopolizará una buena parte del interés de esta vigésimo segunda jornada al acoger un atractivo derbi insular entre un aún inquieto Unión Puerto y un boyante Gran Tarajal, uno de los equipos revelación de esta temporada en el grupo canario de Tercera División. Es más que probable que la situación clasificatoria de ambos se quede en un segundo plano, puesto que ambos equipos querrán ganar principalmente para hacen de este enfrentamiento una gran fiesta, aunque también la posibilidad visitante de regresar a los puestos de privilegio también le añadirá otro atractivo más. El líder, Marino, no debería toparse con excesivos problemas para consolidarse en lo más alto de la tabla, puesto que en esta ocasión se desplazará a Santa Úrsula para contender con un equipo local que no debería permitirse ni el más mínimo desliz, de lo contrario, podría resultar ya casi que letal atascarse en el descenso. De una derrota marinista no sólo podría beneficiarse el Santa Úrsula, sino también el Tenisca, puesto que si la misma se produce y, además, el cuadro palmero saca adelanta su confrontación en campo propio ante el Unión Viera el liderato se decantaría de nuevo de su lado, entorpeciendo al mismo tiempo las expectativas de su rival. El tercer clasificado, el también palmero Atlético Paso, tratará de no poner en peligro su codiciada posición, y para ello sólo un triunfo en campo propio ante el Lanzarote se lo garantizaría, mientras que si no se produce no sólo podría perderla sino que además le permitiría a su rival una mínima mejoría clasificatoria. Una mejora conejera sin lugar a dudas podría beneficiar también al San Fernando, puesto que si gana en Maspalomas al Vera se adueñaría del tercer lugar, propósito que no será nada fácil de realizar, puesto que los tinerfeños, con nuevo inquilino en su banquillo -Moisés Rodríguez-, también tiene mucho interés en ganar. El Tamaraceite es otra de las escuadras que se mantiene a la expectativa para aprovechar cualquier revés que sufra el cuarto clasificado, por lo que también tiene claro que la única forma de hacerlo será a través de victorias, y para ello su rival será un Mensajero que llegará al Juan Guedes inquietado por el descenso. Uno al que el paso de las jornadas le está alejando precisamente de ese anisado cuarteto de cabeza es al Tenerife B, por lo que también tiene claro que para no perder este tren deberá sumar cuanto antes un buen número de puntos, los tres primeros en Geneto frente a un Buzanada que si cae derrotado se hundiría aún más en la tabla. Quien no sólo tiene muy claro que, independientemente del resultado cosechado, no va a empeorar su lugar en la tabla es el colista Santa Brígida, al que ya únicamente aspira a ganar para que no le apague definitivamente su pequeño halo de luz, esta vez su rival en Los Olivos será un más que sosegado vecino, el Panadería Pulido San Mateo. El Atlético Tacoronte es otro de los equipos a los que le urge puntuar para no verse inmerso en puestos de descenso, y en esta ocasión no le resultará nada fácil vencer en Las Galletas ante un Ibarra que no está lo suficientemente holgado como para permitirse dejar que los puntos vuelen hasta Tacoronte. Y por últimos, dos equipos que también llegan a esta jornada acuciados por la necesidad de puntuar, Atlético Güímar y Las Palmas C, contenderán en Tasagaya con un mismo propósito y para un mismo fin, y no será otro que el de ganar para mantenerse a una prudencial distancia de los puestos que conducen a la inferior Categoría. Relación de encuentros correspondiente a la vigésima segunda jornada del Campeonato de Liga del Grupo XII, de Tercera división: Los encuentros de esta jornada que se inicia mañana con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes: Viernes, día 24: 21.00: Ibarra – Atlético Tacoronte (Villa Isabel) Josué González Pérez. 21.00: Santa Brígida – San Mateo (Los Olivos) José Cupeiro Pérez. Sábado, día 25: 12.00: Tamaraceite – Mensajero (Juan Guedes) Domingo Miguel Sosa Gómez. 16.30: Santa Úrsula – Marino (Argelio Tabares) Pablo González Redondo. 17.00: Atlético Unión Güímar – Las Palmas C (Tasagaya) Johan González Rodríguez. Domingo, día 26: 12.00: Tenerife B – Buzanada (Geneto) Alexis Carlos Pulido Santana. 12.00: Tenisca – Unión Viera (Virgen de Las Nieves) Jorge López Santos. 12.00: Unión Puerto – Gran Tarajal (Vicente Carreño) William Luis Acosta. 12.30: Atlético Paso – Lanzarote (El Paso) Abdelkrim Brahim Ahmed. 12.30: San Fernando – TNK Vera (Maspalomas) Rayco Miguel Marrero García.

