Incndio em pizzaria assusta moradores O Corpo de Bombeiros foi ao local, na Rua Padre Almeida e fez a contenóo das chamas Publicado 08/10/2020 – 07h59 – Atualizado 08/10/2020 – 07h59

Morador do imóvel em cima do comércio afirma que sentiu cheiro de gás

Um imóvel, onde fica uma pizzaria no Cambuí, pegou fogo no início da tarde de ontem. A fumaça assustou os moradores do bairro e pode ser vista de longe. O Corpo de Bombeiros foi ao local, na Rua Padre Almeida e fez a contenção das chamas. Havia a informação de que o fogo teria começado em uma fritadeira elétrica. Mas segundo a corporação, o fogo não aconteceu na pizzaria e sim em um imóvel que fica em cima do estabelecimento. O morador teria sentido cheiro de gás antes de uma pequena explosão. O fogo começou às 12h30 e às 13h40 já tinha sido controlado, ninguém ficou ferido e a pizzaria não foi atingida.

