Gobernador reconfinará nueve barrios de Nueva York para frenar rebrote de coronavirus

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo quiere reconfinar a partir de este martes nueve barrios para evitar un posible rebrote de COVID-19 en la Ciudad.

La información la divulgó a través de una serie de tuits, donde expresa su inconformidad por la pocas pruebas que se están realizando en las escuelas que han reabierto recientemente y por la poca diligencia de las autoridades locales para frenar el brote y controlar el distanciamiento social.

“Me preocupa la falta de exámenes en las escuelas. Si las localidades no hacen las pruebas de inmediato en las escuelas de esas áreas, el Estado las cerrará de inmediato”, escribió Cuomo.

I’m concerned about the lack of testing in the schools. If the localities do not do testing immediately in the schools in those areas, the State will close them immediately

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) October 4, 2020 El gobernador también expresó que las escuelas volverán a abrir de forma segura y aseguró que “sin las pruebas, no podemos garantizar a los padres y maestros la seguridad de las escuelas”, por lo que se refirió a las autoridades de cada localidad, indicando que estos no han hecho un trabajo efectivo para hacer cumplir las reglas de distanciamiento

Además dijo que el estado de Nueva York hará una aplicación agresiva a partir de mañana

“Como vimos con los bares y restaurantes, cuando el estado inició acciones de ejecución, el cumplimiento aumentó considerablemente”, afirmó

En su última publicación, presentó los códigos postales de la ciudad donde han salido más casos de coronavirus en la Gran Manzana. “NYS hará cumplir directamente la guía estatal en estas áreas. Si vive en uno de estos códigos postales, trátelo con seriedad”, dijo

21% of all positive cases yesterday were from 20 hotspot ZIP codes

NYS will directly enforce state guidance in these areas

If you live in one of these ZIP codes, treat this seriously

Wear a mask. Get tested. Wash your hands often. Don’t attend large gatherings. pic.twitter.com/CMpbtRUeAb

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) October 4, 2020 Finalmente, dijo en su último tuit que el Estado no puede hacerse cargo de la aplicación efectiva de cada jurisdicción y que si una jurisdicción local no puede o no va a realizar una aplicación efectiva de las entidades infractoras, debe notificar al estado para así poder cerrar todas las actividades comerciales en puntos críticos donde el gobierno local no pueda cumplir

