Obituario 2020: Neil Peart, una despedida al rey

En algún momento de mis 12 años y sin esperarlo, me encontré con la música de Neil Peart y de su banda Rush en casa de un amigo de barrio. En una tarde lluviosa, aprovechamos la ausencia de su hermano mayor para explorar su increíble colección de discos a escondidas y, de ser posible, grabarlos en casetes desgastados que pasaban a ser tesoros invaluables. Eran épocas muy pero muy alejadas de servicios de streaming impersonales e insípidos como un chicle sin sabor. En medio de vinilos metódicamente ordenados, dimos con dos títulos: Hemispheres y Moving Pictures, los cuales no tardaron en sonar en la tornamesa. "Son de Canadá", dijo mi anfitrión en voz alta, mientras revisábamos los créditos en las contraportadas y portadas internas con la curiosidad y emoción de arqueólogos ante un recién descubierto Santo Grial. Escuchando al azar canciones de ambos discos, bastaron pocos segundos al inicio del tema Tom Sawyer , sumados a la precisión musical de La Villa Strangiato y The Trees y a la pirotecnia percusiva de YYZ (que se convertiría en pieza clave del repertorio en vivo de Rush gracias al infaltable magistral solo de batería marca registrada de Peart y cuyo riff de guitarra fue coreado por miles de personas en Río de Janeiro en un estadio Maracaná a reventar, en la gira del 2002) para darme cuenta de que la banda, su música y especialmente su batería lo abarcaban todo Porque como artista y músico, Neil Peart lo fue todo: baterista, percusionista, letrista, escritor, y columna vertebral junto a Geddy Lee en bajo y voz, y Alex Lifeson en guitarra de ese triunvirato musical impecable llamado Rush, la banda de culto por la cual miles de grupos existen hoy y miles de bateristas se suben a escenarios de todo el mundo Su marca en generaciones de músicos de todas las ramas ha sido extensa, abarcando gente como Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, y Trent Reznor, de Nine Inch Nails Influenciado por Buddy Rich, Ginger Baker y Keith Moon, su timidez y su forma de ser tan retraída nunca fueron impedimento para convertirse en la piedra angular de los shows Lector asiduo, prefería quedarse en su cuarto de hotel devorando libros en vez de entregarse a las groupies y a los excesos típicos del negocio durante las giras o durante su tiempo libre, y le huía a todo lo que sonara a glamour, prensa y demás mieles que acarrea la fama. Superarse como ejecutante de su instrumento siempre fue su prioridad, en vez de las cámaras y escándalos y su privacidad, su templo inexpugnable Su papel como letrista estrella en el grupo le permitió desarrollar su vena literaria con letras maravillosas en canciones como Xanadu , Red Barchetta (basada en un cuento de Richard Foster), Freewill (toda una oda a la independencia personal y al libre albedrío) y Subdivisions Siempre dispuesto a mejorar y justo cuando era definitivamente distinguido como uno de los mejores bateristas del mundo, decidió un buen día empezar de cero y recibir clases formales con el maestro Freddie Gruber, connotado instructor y músico de jazz Sin embargo, a pesar de todo el reconocimiento, la tragedia decidió golpear a su puerta perdiendo a su primera esposa y a su hija una tras otra en eventos dolorosos que lo dejaron postrado en la tristeza El baterista guardó los bolillos, puso pausa y con el sufrimiento a cuestas se dedicó a recorrer mundo y carretera en motocicleta para aliviar su pesar y tratar de reparar su corazón y su musa. Sus diarios de viaje están hermosamente plasmados en sus libros Ghostrider y Far and Away Hasta que un buen día decidió que era tiempo de regresar junto a Geddy, Alex y su amado Rush para continuar con su labor suspendida años antes Pero es bien sabido que muchas veces la destreza y el virtuosismo tienen consecuencias a largo plazo y con Neil no fue la excepción. Diagnosticado con tendinitis crónica, se le hacía cada vez más difícil tocar y decidió retirarse para bien en el 2015 y dedicarse a su vida personal Inesperadamente, a inicios de este 2020 (año fatídico como pocos), una cruel enfermedad llamada glioblastoma nos jugó una mala pasada a todos nosotros los fanáticos de la agrupación y de la música en todo el planeta: Neil Peart, el profesor, había dejado este mundo y su espacio en la tarima quedó vacío luego de padecer en silencio del mal desde hacía un tiempo atrás Pero su batería y su legado con Rush no callarán. Sus temas seguirán sonando a todo volúmen en las habitaciones, en los audífonos y en las ilusiones y memorias de todos los que amamos y vivimos la música con el alma y por sobre todo, en nuevas generaciones de amigos que se reúnen y se seguirán reuniendo curiosos por explorar y descubrir nuevas pasiones musicales Porque como Peart escribió en la letra de Limelight , uno de los himnos del grupo y en la que de paso se da el lujo de parafrasear a Shakespeare: "Todo el mundo es un escenario y todos nosotros somos simplemente actores, intérpretes y retratistas" El autor es músico, DJ y coleccionista de vinilos

