Ethiopian Airlines. Peritos começam na sexta-feira análise às caixas negras

As caixas negras do avião que se despenhou este domingo em Adis Abeba, poucos minutos após a descolagem, já chegaram a França para serem analisados por uma equipa de investigadores.

A Etiópia está a liderar a investigação do acidente aéreo, mas o Escritório de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil de França (BEA), considerado um dos mais importantes do mundo, irá cooperar na investigação analisando os objetos que asseguram o registo de voz e dados existente no avião sinistrado.

De acordo com o porta-voz do BEA, os investigadores iniciarão os trabalhos já na sexta-feira, esperando-se que as primeiras informações sejam conhecidas nos próximos dias. No entanto, isso dependerá das condições em que se encontram as caixas negras, alertam os especialistas.

Entretanto, a Boeing anunciou esta manhã a suspensão de todos os voos com a sua frota dos aviões 737 Max face à descoberta de novos dados que colocam dúvidas sobre a segurança destes aparelhos.

A Administração Federal da Aviação dos EUA disse ter constatado que o outro avião sinistrado em menos de meio ano, da companhia Lion Air – quando morreram 189 pessoas –, teve um “comportamento semelhante” ao aparelho da Ethiopian Airlines.

Na quarta-feira, empresa tinha garantido que mantinha a “total confiança” relativamente às condições de segurança do Boeing 737 Max, explicando que só recomendava a suspensão temporária dos voos com este modelo a a nível mundial por “excesso de precaução”

Em comunicado, a Boeing disse ainda estar determinada a voltar a garantir a segurança da frota global do 737 Max. “Estamos a fazer tudo o que podemos para compreender a causa dos acidentes recentes em conjunto com os investigadores, criando melhorias ao nível da segurança e ajudando a assegurar que isto não vai acontecer novamente”, acrescentou.

No domingo, um avião da Ethiopian Airlines despenhou-se poucos minutos após descola a sudeste de Adis Abeba, provocando 157 mortos.

