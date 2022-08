Ethan Coen dirigirá comedia protagonizada por Margaret Qualley

Entornointeligente.com /

El cineasta estadounidense Ethan Coen volverá a trabajar en solitario dirigiendo una comedia sobre el viaje por carretera de dos amigas lesbianas, informó este miércoles prensa especializada en Hollywood.

Esta película, que oficialmente no tiene título, comenzará a producirse en otoño y ya cuenta con las actrices Margaret Qualley («Once Upon a Time in Hollywood») y Geraldine Viswanathan («The Broken Hearts Gallery») para interpretar los papeles protagonistas.

La trama está basada en la historia de una joven que viaja desde Filadelfia a Miami por carretera con su amiga explorando nuevos ambientes y su sexualidad hasta que un misterioso maletín y una cabeza cortada interrumpen su aventura.

Ethan Coen escribió el guion de este filme junto a su esposa, la editora y directora Tricia Cooke , inspirándose en una historia creada por el icónico camarógrafo Russ Meyer a principios de la década de los 2000.

El menor de los hermanos Coen anunció el año pasado que dejaba de dirigir películas, pero meses más tarde volvió al mundo del cine con el documental «Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind» , en el que el reconocido artista de Luisiana (EE.UU.) concede una serie de entrevistas en exclusiva para hacer un repaso de su trayectoria.

Desde la noticia de su retirada, Ethan Coen no ha vuelto a trabajar con su hermano Joel, quien también dirigió de manera individual la cinta «The Tragedy of Macbeth» (2021) , que le valió la nominación al Óscar a mejor actor protagonista a Denzel Washington .

Los rumores sobre el «divorcio» de los Coen están circulando desde el año pasado y se han vuelto a intensificar con el nuevo proyecto cinematográfico de Ethan por cuenta propia.

Sin embargo, este afirmó en una entrevista para Associated Press en mayo que no descarta un reencuentro con su hermano en la gran pantalla porque «ninguna decisión es definitiva». EFE (I)

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com