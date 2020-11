ETA golpea la producción de Tierras Altas; la actividad se ha detenido 100%, advierten los productores

Entornointeligente.com /

El 80% de las legumbres de la producción nacional que llevan a su mesa los panameños proviene del distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí. De esto, el 65% de la cosecha que proviene de allá pasa por Merca Panamá.

Pero ahora la tragedia causada por los efectos colaterales del huracán Eta que afecta el clima en la región del Caribe centroamericano golpea con fuerza la producción de este “granero de Panamá” y se advierte de impactos negativos al sector.

Las autoridades de Tierras Altas cerraron la vía que conduce hacia Cerro Punta desde el área de Paso Ancho, por los derrumbes, desbordamiento de ríos e inundaciones registrados en esta zona de la provincia chiricana.

Prevén desabastecimiento y pérdidas

Los productores dicen que todavía desconocen el impacto real que ha dejado el mal tiempo en esta importante zona de producción, porque no han podido ingresar a sus fincas, sin embargo, podría haber un posible desabastecimiento a corto y largo plazo por dificultades en la cadena de abastecimiento y pérdidas graves en el sector.

“Puede haber un desabastecimiento a muy corto plazo porque la carretera de Volcán a Cerro Punta, en la parte de Bambito, colapsó en tres partes” y no se puede ingresar a los campos de siembra, dijo a La Estrella de Panam á, Lorenzo Jiménez, expresidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA).

Así “la producción se ha detenido 100% en todas sus facetas, siembra, mantenimiento, cosecha, no se puede hacer absolutamente nada. No hay colaboradores en el campo por seguridad de las personas. La vía Cerro Punta está interrumpida, así que si no hay posibilidad de sacar el producto no se puede cosechar y el tiempo no lo permite”, dijo el productor chiricano Augusto Jiménez.

Más de 800 Productores de Tierras Altas en Chiriquí, que cultivan unas 1,500 hectáreas de tierra fueron afectados por las fuertes lluvias de esta semana; y aunque en estos momentos se desconoce la situación real de los cultivos, Augusto advirtió que hay productos que si no se cosechan a tiempo se perderán.

La papa y la cebolla, por ejemplo, son productos que no resisten al agua y solo podrían durar cinco días sin cosechar bajo estas condiciones climáticas.

El mal tiempo está dejando “pérdidas materiales sin precedentes, en viviendas y caminos de producción; y como es un área que es el granero de Panamá, al detenerse la actividad porque no se puede ir al campo por temas de seguridad, y no hay siembra, ni mantenimiento ni cosecha, en el momento va haber desabastecimiento de productos porque aunque existan no se puede recoger”, lamentó el productor.

Augusto indicó que por ejemplo, del rubro papa hay cualquier cantidad del producto sembrado en el campo ya para cosechar, pero se puede recoger el tubérculo porque está enterrado, debido a que los suelos están demasiado atrapados de humedad, y no se puede entrar mecánicamente ni manualmente.

Con respecto a los productos altamente perecederos, por la experiencia que tienen los productores entrevistados, insistió en que las situaciones climatológicas y las lluvias dejarán serios daños, y aunque todavía no se puede decir a ciencia cierta cuál será el destino y cuantificar las pérdidas, lo que sí pueden garantizar es que habrá “problemas en la cadena en la distribución de las hortalizas”.

Los efectos en Merca Panamá ya se empiezan a notar. Y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, ya dijo que habrá que recurrir a las importaciones para abastecer el mercado local, debido a que Merca Panamá no estaba preparado para una situación con la que se registra actualmente.

De hecho, los productores aseguran que el desabastecimiento es mayor en los módulos de la nave de Tierras Altas donde para hoy se esperaban entre 15 y 16 contenedores de 40 pies, pero hasta la mañana de hoy solo han llegados dos contenedores,.

Muchos locales están cerrados y hay un notable aumento en el precio de los productos propio del desabastecimiento. Ya se advierte de pérdidas en el sector y si de aquí al lunes esto no mejora, la situación será muy “crítica”.

En Merca Panamá, se han evaluado pérdidas de alrededor de $250,000 por día que se están dejando de vender de productos de Tierras Altas e incluso de Renacimiento, alertó el productor Carlos, a través de Televisora Nacional .

Sin embargo, para el expresidente de ACPTA en estos momentos “sería imposible cuantificar los costos (de pérdidas en los cultivos) porque desconocemos la magnitud del daño en su totalidad, porque hay áreas que están incomunicadas para Cerro Punta. Desconocemos que es lo que ha pasado allá. El fluido eléctrico para Cerro Punto no es el mejor y la comunicación es fatal. El acceso y la comunicación vía terrestre no hay manera. Inclusivo hay personas allá que no han podido pasar. ¡Solo Dios sabe!”, comentó Lorenzo.

Lo que sí urgió el productor chiricano al presidente Laurentino Cortizo “es declarar Tierras Altas como “una zona de emergencia” para que arreglen ese camino de ya para ya porque de lo contrario podrían verse precios históricos en el mercado, no solamente en el rubro cebolla, papa, sino en todo lo que se produce acá”.

Precisó que esta región del país no solamente produce cebolla y papa, sino también tomate, zanahoria, remolacha, lechuga, repollo, coliflor, apio, brócoli y otros cultivos, no tan tradicionales, que también se podrían ver afectados con un desabastecimiento y especulación en el mercado nacional, más cuando en este momento se aproximan las fechas de mayor demanda como lo son las fiestas navideñas y de fin de año.

“Decir qué cantidad (de productos serían impactos con esta tragedia) sería tener un balance todavía no científico, pero podríamos decir que todos los rubros se van a ver afectados”, manifestó Augusto.

