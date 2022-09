Estudo estima que haja pelo menos 20 mil triliões de formigas na Terra

Entornointeligente.com /

Há pelo menos 20 triliões de formigas na Terra, estima um novo estudo, segundo o qual este número assombroso provavelmente subestima a população total destes insetos, parte essencial dos ecossistemas de todo o planeta.

Determinar a população mundial de formigas é importante para medir as consequências das alterações no seu habitat, inclusivamente aquelas que são causadas pelas alterações climáticas.

As formigas desempenham um papel importante ao dispersar sementes, alojar organismos e atuar como predadores ou presas.

Subscrever Alguns estudos já tentaram estimar a população mundial de formigas, mas apresentaram como resultado um número muito menor.

Mas nesta nova tentativa, publicada esta semana na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), os investigadores analisaram 465 estudos que mediram a quantidade de formigas localmente no terreno.

As centenas de estudos utilizaram duas técnicas padronizadas: colocar armadilhas que capturavam as formigas que passavam durante certo intervalo de tempo ou analisar a quantidade de formigas numa porção de folhas delimitada no solo.

Embora tenham sido feitas consultas em todos os continentes, algumas regiões importantes tinham poucos ou nenhum dado, nomeadamente a África Central e Ásia.

Por isso, «é provável que a quantidade real de formigas a nível mundial seja consideravelmente mais alta» do que o estimado, diz o estudo. «É de extrema importância que preenchamos estes vazios para obter uma imagem completa da diversidade dos insetos», acrescenta o documento.

Há mais de 15 700 espécies e subespécies de formigas com nomes encontrados em todo o planeta e provavelmente um número similar que ainda não recebeu nome, mas quase dois terços são encontradas em apenas dois tipos de ecossistemas: florestas tropicais e savanas.

Segundo a estimativa, acredita-se que a biomassa total de formigas na Terra seja de 12 milhões de toneladas, mais do que a das aves e a dos mamíferos silvestres combinados, um valor que corresponde a 20% da biomassa total dos humanos.

No futuro, os investigadores planeiam estudar os fatores ambientais que influenciam a densidade populacional destes insetos.

