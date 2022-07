¿Estudios técnicos? Conoce 23 instituciones que ofrecen 9,000 vacantes sin pagar pensiones

Entornointeligente.com /

«Tenemos 23 Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos (IESTP) en Lima Metropolitana, que sumados a los convenios con las Fuerzas Armadas suman 31, los cuales ofrecen entre 8,000 a 9, 000 vacantes por año, que la mayoría de las veces no logran cubrirse porque los chicos no saben de la oferta», manifestó Luis Alberto Quintanilla, director de la DRELM, en entrevista con la Agencia Andina . Detalló que, culturalmente, muchas familias tienen internalizado el sueño de la carrera universitaria, al que le otorgan un mayor estatus y consideran que ofrece una mejor movilidad social, lo cual no siempre es así. «Se ha demostrado que, en los países con altos niveles de desarrollo, la educación tecnológica es la base para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. No hay país desarrollado sin educación técnica «, sostuvo. Están en toda la ciudad De acuerdo con un estudio del Ministerio de Trabajo realizado este año, los empleadores de los sectores más dinámicos buscan contratar un gran porcentaje de estudiantes de carreras técnicas, con alrededor de 80%, y solo un 20% de estudiantes universitarios. Para la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE PERÚ) el Perú requiere en este momento alrededor de 300 mil profesionales técnicos, pero lamentablemente solo 100 mil egresan de instituciones tecnológicas. El director de la DRELM indicó que los 23 IESTP se ubican en toda la ciudad de Lima a fin de acercar la oferta educativa a miles de jóvenes que cada año egresan buscando una carrera que asegure su futuro y desarrolle sus talentos. Puede leer también: Brecha de 200,000 profesionales técnicos en Perú obliga a empresas a contratar extranjeros «En ninguna de estas instituciones se paga pensión. Los únicos abonos durante la carrera son por el derecho de admisión y la matrícula, previo examen de selección». Dichas instituciones ofrecen 29 carreras técnicas, entre las que destacan electrotecnia industrial, construcción civil, mecánica de producción, mecatrónica automotriz, enfermería técnica, laboratorio clínico, computación e informática, diseño publicitario, química industrial, comunicación audiovisual y diseño de modas, administración de servicios y hotelería entre otras, todas con una duración de tres años. Para quienes sientan el llamado de la pedagogía pueden aplicar a seis carreras en educación inicial, primaria y secundaria dentro del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público (IESPP) y la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública (EESPP). Son buscados en el mismo instituto Ni bien terminan la carrera en estos institutos, muchos de los egresado ya están trabajando debido a la alta demanda de las especialidades, detalló Socorro Capay, docente del Instituto Naciones Unidas, a la Agencia Andina . «Lo bueno de los institutos técnicos públicos es que ofrecen una formación altamente calificada. En nuestro caso está especializado en belleza, todo lo que es cosmética dermatológica, donde las estudiantes, al terminar el primer año, generan sus puestos de trabajo, sus propias empresas y pueden autofinanciarse para terminar su carrera y ayudar a sus familias». Al terminar el primer año de estudios ya están ganando entre 1,000 a 1,500 soles mensuales, como mínimo, y con solo cuatro a cinco horas de trabajo, aproximadamente. «En la pandemia nuestros egresados no fueron tan afectados porque se las ingeniaron para trabajar en domicilios, cumpliendo todas las normas de bioseguridad. Ofrecemos 240 vacantes por años, con dos fechas de admisión, una de ellas es en agosto. Nuestros alumnos pueden trabajar en cualquier parte del Perú y del mundo, son muy valorados, no se quedan nunca sin trabajar». Son líderes de sus propias empresas Para Manuel Arellano Conde, vocero del Instituto José Pardo, los estudiantes de institutos técnicos son buscados en los mismos centros de formación. «Los de cuarto y quinto ciclo ya están trabajando en las carreras que estudian, pero no porque estén buscando trabajo, sino porque las empresas vienen al instituto demandando técnicos calificados que quieran iniciarse como practicantes y luego quieran integrar la planilla de estas empresas», manifestó a la Agencia Andina . Un egresado que se inserta al mercado laboral puede ganar desde un sueldo mínimo hasta 6,500 soles, como es el caso de alumnos de la carrera de mecánica de producción, «una cantidad bastante atractiva que muchos ingenieros ni logran alcanzar». «El Instituto José Pardo, ubicado en el distrito de La Victoria, es el alma mater de la formación técnica en el Perú, es el más antiguo del Perú, fundado en 1848. Ofrecemos la carrera de mecánica de producción, automotriz, electrotecnia industrial, electrónica industrial, metalurgia, computación e informática entre otras, con opciones a estudiar en dos turnos», detalló. Por su parte, la ingeniera Carmen Silva, docente de Instituto Manuel Arévalo, comentó que muchos jóvenes ya no piensan ahora solo en buscar trabajo debido a que se proyectan también como líderes de sus propias empresas, como generadores de puestos laborales. Puede leer también: El 99 % de egresados de gastronomía tiene trabajo asegurado «Ha cambiado el chip y muchos de los egresados están detrás de interesantes emprendimientos para sacar adelante a sus familias y mover la economía. Esa es la gran potencia de la educación tecnológica . No hay carrera técnica que no sea demandada en el mercado», agregó finalmente Luis Alberto Quintanilla, director de la DRELM. Para estudiar en un instituto superior público es necesario que el estudiante haya culminado su Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa. Los requisitos para participar del proceso de admisión son certificado de estudios concluidos, copia de partida de nacimiento y de DNI, carpeta de postulante y recibo de pago por la inscripción. Los exámenes de ingreso se dan entre febrero, marzo, abril y agosto, dependiendo del cronograma de cada institución. Más en Andina: ?? 