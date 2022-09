Estudio vincula la vacuna contra el covid-19 con un ligero cambio temporal en el ciclo menstrual

Entornointeligente.com /

(CNN) — Las personas que recibieron la vacuna contra el covid-19 reportaron tener ciclos menstruales ligeramente más largos, pero el cambio fue temporal, según un nuevo estudio publicado este martes en la revista BMJ Medicine.

«En comparación con el grupo no vacunado, las personas vacunadas tuvieron un aumento ajustado en la duración del ciclo menstrual de menos de un día con la primera y la segunda dosis de la vacuna», escribieron los autores del estudio, de las universidades de Oregón, Massachusetts, Londres y Edimburgo. «Las personas que recibieron dos dosis de una vacuna contra el covid-19 en un solo ciclo tuvieron un aumento ajustado en la duración del ciclo de 3,70 días en comparación con las personas no vacunadas».

La población base vacunada tuvo un cambio en la duración del ciclo de alrededor de 0,71 días después de la primera dosis de la vacuna, dijeron los autores.

¿Quién debería obtener el refuerzo actualizado contra el covid-19 ahora y quién debería esperar? También se observó un «aumento significativo» en la tasa de personas encuestadas que tuvieron un aumento de más de ocho días en la duración de su ciclo, dijeron los autores, y encontraron que el 13,5 % de las personas vacunadas y el 5% de las personas participantes no vacunadas reportaron esto.

«No encontramos diferencias en la duración de la menstruación en ningún grupo de individuos vacunados, en comparación con la población base no vacunada», dice el estudio.

publicidad Los cambios en la duración del ciclo no se mantuvieron en el ciclo posterior a la vacunación, dijeron los autores, excepto en el grupo que recibió dos dosis en un ciclo.

Los cambios parecían ser similares independientemente de la vacuna que recibiera una persona.

Los autores observaron a casi 20.000 personas, que representaban más de 250.000 ciclos, que registraron sus datos usando la aplicación Natural Cycles entre el 1 de octubre de 2020 y el 7 de noviembre de 2021. Para la población base vacunada, observaron tres ciclos previos a la vacuna y al menos el primer ciclo de dosis de la vacuna contra el covid-19. Para los no vacunados, incluyeron de cuatro a seis ciclos de un período de tiempo similar.

Los participantes procedían de varios países, pero en su mayoría de Europa, Estados Unidos y Canadá. Casi dos tercios de los 15.000 participantes vacunados habían recibido la vacuna de Pfizer/BioNTech, aunque los participantes también habían recibido las vacunas de Johnson & Johnson, Moderna y Oxford-AstraZeneca, entre otras.

Una médica defiende que se investiguen más los efectos de las vacunas contra el covid-19 en la menstruación «Estos hallazgos brindan información adicional para asesorar a las mujeres sobre qué esperar después de la vacunación», dijo la Dra. Diana Bianchi, directora del National Institute of Health’s Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), en un comunicado de prensa. «Los cambios posteriores a la vacunación parecen ser pequeños, dentro del rango normal de variación y temporales».

La investigación tiene algunas limitaciones, dicen los autores, que incluyen que las personas que usaban anticonceptivos hormonales no eran participantes, los investigadores estaban limitados en la cantidad de ciclos posteriores a la vacuna y no pudieron dar cuenta de los efectos de posibles infecciones en los participantes.

Los hallazgos se alinean con un estudio anterior publicado por el mismo grupo de investigadores que se centró en las mujeres en Estados Unidos. Menstruación vacuna contra el covid-19

