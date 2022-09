Estudio revela que verano de 2022 fue el más caluroso en Europa

Entornointeligente.com /

Las temperaturas de este verano, entre los meses de junio y agosto, superaron en 0.4 grados centígrados los registros del año previo.

Un informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), de la Unión Europea, reveló que este verano fue el más caluroso de la historia de ese continente.

«Una serie intensa de olas de calor en toda Europa junto con condiciones inusualmente secas han provocado un verano de extremos con récords en términos de temperatura, sequía y actividad de incendios en muchas partes de Europa, afectando a la sociedad y a la naturaleza de diversas maneras», comentó una científica del CS3, Freja Vamborg .

La experta apuntó que el anterior récord solo tenía un año, lo que debe encender la alarma climática, en un contexto en el que Europa ha experimentado graves sequías e incendios forestales, entre otras consecuencias de las altas temperaturas.

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 8, 2022 Vamborg señaló que las temperaturas de este verano, entre los meses de junio y agosto, superaron en 0.4 grados centígrados lo marcado por los termómetros en el mismo periodo del año previo.

De igual forma, el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (Cepmpm) señaló que el pasado mes de agosto fue mayormente más seco en toda la región que de costumbre.

Sin embargo, en ciertas partes, como Escandinavia y el centro sur europeo, fue más húmedo e incluso, el sur fue azotado por tiempo severo, acompañado por intensas lluvias y vientos fuertes.

Según el sistema de vigilancia climática Copernicus, la temperatura media registrada durante agosto de este año fue casi un grado superior (0.8 grados Celsius) más elevada si se compara con la del 2018.

La institución alertó además que, a nivel global, el mes de agosto del año en curso ha sido el mes más cálido del que se tiene registro, pues fue 0.3 grados superior al promedio registrado para este mismo mes entre 1991 y 2020.

