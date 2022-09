Estudio revela que tercera dosis de vacuna proporcionar mayor protección contra Ómicron

Entornointeligente.com /

EFE | LA PRENSA DE LARA. – Tres dosis de las actuales vacunas contra la covid-19 pueden proporcionar una mayor protección contra la enfermedad , frente a la que da dos pinchazos, que es limitada y de corta duración en el caso de la variante ómicron.

La aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2 puede disminuir la durabilidad de la vacuna a largo plazo, aumentando el riesgo de infección y hospitalización , por ello un equipo de Statens Serum Institut de Copenhague estudió la eficacia del número de dosis.

Los resultados apuntan que una tercera dosis «aumentó el nivel y la duración de la protección contra infección por ómicron y la hospitalización» , señala el estudio que publica Plos.

Así, los autores indican que «es necesaria una tercera dosis» para mantener la protección contra la infección durante más tiempo y para garantizar un alto nivel de protección contra la hospitalización con ómicron».

La continua aparición de nuevas variantes y la disminución de la durabilidad de la vacuna «requieren una evaluación continua de su eficacia contra la infección y la hospitalización para informar sobre futuras estrategias de vacunación».

Una tercera dosis de vacuna de ARN mensajero, «a pesar de que menos eficaz contra la infección por omicrón que con las variantes anteriores» ofrece, según la líder del estudio Mie Agermose, «mejor protección» contra la infección que dos dosis y «protege bien contra la hospitalización».

El equipo realizó un estudio de cohorte a nivel nacional de todos los residentes daneses de 12 años o más no infectados previamente, para lo que accedieron a los datos a nivel individual almacenados en el sistema nacional de registro civil danés y en el registro de vacunación danés.

Los investigadores estimaron la eficacia de la vacuna utilizando el estado de vacunación como una exposición variable en el tiempo, ajustando por edad, sexo, ubicación geográfica y comorbilidades, antes de comparar las tasas de infección y hospitalización con las de los individuos no vacunados.

Los datos señalaron que una tercera dosis proporcionaba una mayor protección contra la infección y la hospitalización a causa de ómicron que con dos vacunas, y que «había menos pruebas de que la protección disminuyera».

Sin embargo, hacen falta futuros estudios para entender mejor la durabilidad de una tercera dosis después de 120 días y evaluar la necesidad de refuerzos posteriores.

Una de las limitaciones del estudio es que los datos no fueron aleatorizados, por lo que podría haber diferencias no medidas entre los grupos vacunados y no vacunados.

