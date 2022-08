Estudio revela la mejor vitamina para blanquear la piel

Entornointeligente.com /

Las vitaminas están recobrando una gran popularidad en la industria de la belleza, pues no solamente son necesarias para nuestra salud, sino que también tienen múltiples beneficios para el cuidado de la piel, el cabello e incluso las uñas. ¿Sabías que hay una vitamina que te ayuda a blanquear la piel? Así como lo lees, un estudio reveló cuál es la mejor vitamina para tener un tono de piel más uniforme y olvidarte de las manchas en la cara.

Recuerda que si bien las vitaminas son necesarias para el cuerpo, lo más recomendable es acudir con tu médico de cabecera o con tu dermatólogo para que te indique si puedes consumir esta vitamina.

¿Cuál es la vitamina que aclara la piel? De acuerdo con el portal de salud de la Universidad de Harvard, la vitamina que te puede ayudar a aclarar la piel es la vitamina C, pues es capaz de bloquear la producción de pigmento en la piel y puede reducir manchas oscuras en la cara. Según relata la prestigiosa institución, algunos estudios clínicos demostraron que, la mayoría de los pacientes que aplicaron vitamina C de forma tópica, tuvieron mejoras en las manchas oscuras.

¿Qué hace la vitamina C en la cara? Además de aclarar la piel y eliminar las manchas en la cara, la vitamina C tiene otros efectos positivos en el rostro como:

Prevenir el acné Producir colágeno Eliminar arrugas Desvanecer líneas de expresión Mejorar la textura de la piel Dar mayor luminosidad ¿Cómo usar la vitamina C para aclarar la piel? Si quieres blanquear la piel con vitamina C, la Universidad de Harvard recomienda incluir un sérum de vitamina C a tu rutina de cuidado de la piel. Primero usa un limpiador facial que sea gentil; aplica unas gotas del sérum en cara y cuello y, finalmente, tu crema hidratante y protector solar.

Con información de Panorama Web.

