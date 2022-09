Estudio de ICS: 57, 3 % de los venezolanos considera que la economía se está recuperando

Entornointeligente.com /

El 57, 3% de los venezolanos opina que la economía se está recuperando, según los datos que arroja el más reciente estudio de la empresa de investigación International Consulting Service, ICS, publicado este miércoles.

Al preguntar: Se dice que Venezuela se está recuperando ¿En su opinión esta premisa es? El 30,1% señaló que la premisa es cierta, 27,2% algo cierta, lo que significa que 6 de cada 10 venezolanos comparten esa percepción.

Además, 16,2% dijo que la premisa era algo falsa, 24,2% falsa y el 2,3% no sabe no responde, refleja el estudio realizado entre el 08 y 12 de agosto de 2022.

A la pregunta ¿A qué le atribuye usted el crecimiento de la economía, a la gestión económica del presidente Nicolás Maduro o a otros factores? El 51,8% de los venezolanos atribuye el crecimiento que experimenta el país a la gestión económica del presidente Nicolás Maduro, mientras que el 43,0% respondió a otros factores, 5,2% no sabe no responde.

En declaraciones recientes, el presidente Nicolás Maduro destacó que cada fin de semana se está registrando un récord en las transacciones electrónicas con el bolívar digital en los sectores comerciales de Venezuela, hecho que da muestra del crecimiento fructífero de la economía en el primer semestre del 2022.

«La economía a nivel comercial se está moviendo, cada fin de semana se rompe el récord de transacciones que se hacen del bolívar digital, que viene funcionado» a pesar de los ataques que le han hecho a la moneda nacional, precisó durante una reunión con vicepresidentes sectoriales.

Factores del crecimiento Según los datos aportados por ICS, al indagar ¿Cuáles considera usted que serían los otros factores a los que atribuye el crecimiento de la economía? 40,4% señaló que a los emprendedores, 27,5% a los empresarios, 11,9% a las remesas, 9,2% respondió estabilidad del dólar, 5,5% inversión extranjera, 4,6% comerciantes, 0,9% exportaciones.

En la investigación, los venezolanos señalaron que los principales problemas económicos del país son: inflación 44,4%, bajos salarios 15,2%, desempleo 11,0%, escasez de gasolina 7,3%, corrupción 5,6% y poca producción 3,2% entre otros ítems.

El estudio también refiere que el 52,2% de los consultados considera que hay muchas o medianas oportunidades para el crecimiento de los emprendedores y empresarios en el país actualmente. 36,3% señaló que hay pocas oportunidades, 11,1% dice que no hay oportunidades (para una sumatoria de 47.4%) y 0,4% no sabe no responde.

Favorable el uso de divisas La investigación también arrojó que el 72,9% de los venezolanos tiene una opinión favorable al uso de divisas en el país.

En cuanto al abastecimiento, el 91, 3% de los consultados evalúa como buena o algo buena la situación del abastecimiento de alimentos en el territorio nacional.

Según la respuesta ofrecida por los consultados, también ha mejorado la percepción sobre la alimentación diaria de los venezolanos quienes señalaron que es buena 32,0% algo buena 40,0%. Otros respondieron que es algo mala 18,4% mala 9,1% 0,5% no sabe no responde.

