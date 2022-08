Estudio Clapes UC: Incertidumbre del último año le costaría al país cerca de US$ 4 mil millones

Entornointeligente.com /

Según el último informe realizado por Clapes UC , la incertidumbre económica actualmente se encuentra en niveles récord. El panorama nacional desde el estallido social de 2019 junto al proceso constituyente, sumado a la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la pandemia han hecho que la poca certeza sobre el futuro haya aumentado en nuestro país, al punto que, en base a lo que asegura el informe, esto le ha costado cerca de US$ 4 mil millones a Chile en el último año. Hermann González, economista y autor del estudio, no obstante aclara que los efectos de la incertidumbre no solo se ven reflejados en una baja en el PIB, sino que también afecta seriamente la inversión, ya que asegura que en contextos como el actual, proyectos no solo se postergan, sino que «estos podrían simplemente no realizarse.

