Estudiantes desarrollan videojuegos inspirados en la ciudad inca Ollantaytambo

Inka Rush Inka Rush permite al jugador recorrer Ollantaytambo, mientras recolecta llaves y reliquias para pasar de nivel. De esta manera, el usuario va desbloqueando información acerca de los diversos sitios arqueológicos ubicados en el pueblo ancestral. Alessandro Basallo (22), egresado de la carrera de Diseño de Videojuegos de Toulouse Lautrec, explica a la Agencia Andina que la idea del videojuego nace a partir de la necesidad de informar y entretener a los usuarios. «Se nos ocurrió desarrollar un juego que sea sencillo y entretenido para las personas. Además, quisimos informar a la gente acerca de Ollantaytambo y su importancia». Basallo señala que, para el diseño de los niveles, se tuvo como referencias otros videojuegos clásicos de la cultura popular, como The World’s Hardest Game . Asimismo, revela que el desarrollo del producto tuvo una duración de dos meses, aunque no descarta seguir agregando nuevos niveles. «Una de las dificultades fue recrear lo mejor posible estos sitios y poner cosas representativas. Al no poder ir a Ollantaytambo y ver todo uno mismo, costaba más y tuvimos que recoger información adicional a partir de videos e imágenes», sostiene. Actualmente, el juego se encuentra disponible para Android (en la Google Play Store ) y Apple ( App Store ). Pablo Mansilla, André Roldan, Alexsandra Arce, Alessandro Basallo, Giancarlo Tellería, Alonso Landauro, Jorge Catpo, Diego Mas, Gonzalo Pariahuman también formaron parte del equipo de desarrollo. Lee también: Estudiantes de la UNI visitarán la NASA para alistar experimento estratosférico Kero Sagrado Por otra parte, Paz Nieto, Samuel Apolinario, Carlos Torres, Adrián Pacheco, Bruno Yokoyama, Pablo Mansilla y André Roldan crearon Kero Sagrado , un videojuego de puzzles y aventura ambientado en Ollantaytambo. En este juego, el usuario deberá ayudar a una mujer a reconstruir su kero sagrado para preparar chicha. Para ello, deberá ir a diferentes locaciones, inspiradas en lugares turísticos de Ollantaytambo, en donde tendrá que resolver acertijos para obtener pedazos del kero y así reconstruirlo. El desarrollo de este juego inició como parte de un proyecto de clases . «Es bastante sencillo de jugar porque queremos que sea accesible, tanto para gente de nuestra edad, por el atractivo visual, como para gente de todas las edades. Sabemos que, al ser un juego turístico, va a atraer a diferentes públicos, tanto nacionales como del extranjero», comenta Paz Nieto, miembro del equipo desarrollador. Las mecánicas del juego son bastante sencillas y los desarrolladores resaltan la parte visual del producto. «Independientemente de los controles, todas las personas pueden ser capaces de leer un acertijo y dar una respuesta o encajar ciertas partes en un lugar». Cabe resaltar que tanto Inka Rush como Kero Sagrado fueron desarrollados en colaboración con Turismo Cuida, una asociación civil sin fines de lucro conformada por empresas del sector turismo en el Perú. «Nuestra cultura es un valor bastante diferencial . Por ejemplo, muchos juegos conocidos tienen temáticas con base en la cultura japonesa, y creo que es un ámbito que no se ha explotado acá. Creo que muchas empresas se han empezado a dar cuenta que los videojuegos no son solamente ocio, sino que también pueden usarse para promover la cultura, para enseñar, para marketing… Creo que todavía hay bastante por explotar aquí», concluye Nieto. Kero Sagrado está disponible en la App Store y en la Google Play Store . También se puede descargar de forma gratuita en Itch.io para PC. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ????Conoce la historia de Daniel Zegarra, el destacado investigador peruano postdoctoral en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York que promueve la ciencia en YouTube ? https://t.co/LeRxZQ7riG ? Por @marinella_0126 pic.twitter.com/NWJI3if8sw

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 (FIN) IVM/SPV Publicado: 21/7/2022

