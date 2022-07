Estudante da UnB é esfaqueada 7 vezes após cobrar dívida de amigo: 'Momento de pânico', relata

Entornointeligente.com /

Estudante da UnB relata esfaqueamento após cobrar dívida de amigo: ‘Momento de pânico’

Uma jovem de 24 anos, estudante da Universidade de Brasília ( UnB ), foi esfaqueada sete vezes após cobrar a dívida de um amigo . O crime ocorreu na noite de segunda-feira (24), dentro de um carro, depois de o agressor, de 18 anos, marcar um encontro com a vítima sob o pretexto de pagar o débito.

«Não 'tô' conseguindo dormir. É momento de pânico. Todo momento vem a imagem dele na minha cabeça, de todos os golpes, de tudo», diz, emocionada.

À TV Globo , a jovem contou que conhece o rapaz há cerca de três anos, e que ele a convenceu a deixá-lo fazer a negociação de venda do carro dela. O veículo foi vendido, mas o suspeito não repassou o valor integral, e a vítima passou a cobrar o dinheiro ( veja detalhes abaixo ).

Na quarta-feira (27), enquanto a estudante fazia exames no Instituto Médico Legal (IML), recebeu a notícia de que a Justiça tinha ordenado a soltura do suspeito, em audiência de custódia. A defesa dela diz que vai recorrer da decisão .

Negociação e crime

A jovem diz que, no início do ano, comentou que queria vender o próprio carro e o agressor se ofereceu para fazer a negociação. Ele pegou uma procuração com a vítima e vendeu o veículo, mas não repassou o dinheiro prometido.

Após quatro meses de cobrança, nesta semana, o rapaz disse que pagaria o débito. No entanto, eles deveriam ir até Arniqueira, onde ele supostamente pegaria o dinheiro. O encontro foi marcado para a noite de segunda, depois que a jovem saiu da UnB.

No meio do caminho, segundo a vítima, o agressor puxou uma faca e começou a atacá-la repetidamente. No último golpe, a faca ficou presa ao peito da mulher. Achando que a jovem tinha morrido, o homem parou o ataque e fugiu no carro dela .

A jovem foi socorrida e levou alta na quarta. Ela afirma que, além das cicatrizes físicas, saiu da situação com marcas psicológicas.

«Diante do ocorrido, veio também a sensação de traição, né? Porque de uma pessoa próxima a você, você jamais esperaria. Eu, no meu caso, jamais esperaria que isso pudesse acontecer», diz.

